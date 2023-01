El Oscar está cerca: 'Pinocho' queda nominado a los Premios BAFTA; UNAM celebrará con cine gratis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de estrenarse en festivales de cine, algunos complejos cinematográficos y recientemente en la plataforma de streaming Netflix, la versión del clásico italiano Pinocho hecha por Guillermo del Toro ha sido motivo para cosechar no solo buenas criticas, sino que además ya recibió varios premios, entre los que destaca el Globo de Oro y recientemente el galardón de los Critic Choise Awards dado que es considerada la mejor película de animación de la actualidad. Ahora podría llevarse un premio más y este es el que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

Desde el pasado 6 de enero se haba revelado la lista dela películas pre-seleccionadas a este galardón y claro, la cinta del cineasta de origen mexicano era una de las contempladas; no obstante, este jueves 19 de enero se definieron ya a los considerados al premio y la nueva versión del ganador del Oscar está considerada para tres categorías, las cuales son: Mejor Película Animada, Mejor Diseño de Producción y Música Cinematográfica.

Foto: Twitter

En el caso de la categoría de Mejor Película Animada, el tapatío compite con títulos como Marcel la concha con zapatos, El gato con botas: el último deseo y Turning Red de Disney Plus. Cabe destacar que aunque se trata de tres nominaciones, se tenía esperado que en total fueran seis las que recibiera para este galardón pero desafortunadamente quedó fuera de Mejor Guión Adaptado, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales Especiales.

Algunos de los otros nominados a este galardón son: All quiet on the western from, Elvis o Everything Everywhere All At Once como Mejor Película, mientras que para Mejor Actriz está Cate Blanchett por Tàr; Viola Davis por The Woman King; Ana de Armas por Blonde o Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once. Em el caso de Mejor Actor, figuran Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale) o Collin Farrel (The Banshees of Inisherin), por mencionar algunos.

Foto: Twitter

La premiación se llevará a cabo el 19 de febrero en el Southbank Center de Londres en punto de las 19:00 horas, por lo que en México la ceremonia podrá seguirse a las 13:00 horas tiempo del centro de México. Al tratarse de un evento británico, se transmitirá a través de la cadena de televisión BBC, por lo que para el resto el mundo se podrá seguir a través de las redes sociales de la misma.

UNAM celebra a Del Toro

En el marco en que el cineasta mexicano Guillermo del Toro está arrasando con la versión de Pinocho que sigue siendo de las favoritas a nivel mundial en Netflix, expertos apuntan a que conseguirá la nominación al Oscar, galardón que ya había conquistado en 2018 por la cinta La Forma del Agua que en total se llevó cuatro estatuillas por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora.

Foto: Twitter

A modo de hacer un recuento de los mejores títulos del originario de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un ciclo gratis de cintas dirigidas por el, el cual dará inicio el próximo 21 de enero en La Casa del Lago localizada en el Bosque de Chapultepec. Si quieres ser parte del ciclo denominado 'Celebrando a Guillermo del Toro', estas son las cintas que se proyectarán:

Cronos : Sábado 21 de enero, 16:00 horas

: Sábado 21 de enero, 16:00 horas El laberinto del fauno : Domingo 22 de enero, 13:00 horas

: Domingo 22 de enero, 13:00 horas El espinazo del diablo : Sábado 28 de enero, 16:00 horas

: Sábado 28 de enero, 16:00 horas Mimic : Domingo 29 de enero, 13:00 horas

: Domingo 29 de enero, 13:00 horas Hellboy : Sábado 11 de enero, 16:00 horas

: Sábado 11 de enero, 16:00 horas Hellboy II, El ejército dorado : Domingo 12 de febrero, 13:00 horas

: Domingo 12 de febrero, 13:00 horas El orfanato : Sábado 18 de febrero, 16:00 horas

: Sábado 18 de febrero, 16:00 horas La forma del agua: Domingo 19 de febrero, 13:00 horas

Fuente: Tribuna