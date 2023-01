La farándula se viste de luto: Querida y afamada actriz pierde la vida por esta causa

Comparta este artículo

Santa Mónica, Estados Unidos.- Este jueves, 19 de enero, el mundo de la farándula se vistió de luto después de que una afamada actriz e influyente maestra de actuación perdiera la vida. Se sabe que varios artistas famosos de Hollywood pasaron por su tutela cuando apenas estaban comenzando con sus carreras, es por ello que muchos de ellos enviaron sus condolencias a través de sus respectivas redes sociales.

Se trata Sandra Seacat, quien debutó lejos de Los Ángeles, ya que, sus comienzos en la farándula se sitúan en Broadway, Nueva York, en los agitados años 60, cuando participó en un pequeño papel de la producción The Three Sisters. Prácticamente 15 años después la famosa dio el salto a la pantalla grande, para aparecer en filmes como The Rose, Frances, Crazy in Alabama, Palo Alto y En el Espíritu.

Si bien, Sandra es recordada por el gran talento que poseía para la actuación, también es admirada porque gustaba de compartir sus conocimientos y siempre solía ver el potencial en cada uno de sus alumnos, no por nada varias estrellas pasaron por su tutela, entre ellos se puede mencionar a Andrew Garfield, Michelle Williams, Melanie Griffith, Megh Ryan, Jessica Lange, Marlo Thomas, Mary Kay Place, entre muchos otros.

De acuerdo con información del medio The Hollywood Reporter, la famosa perdió la vida desde el pasado martes, 17 de enero, sin embargo, no fue sino hasta este jueves que el publicista y amigo de la familia Stan Rosenfield dio la noticia al mismo medio. De acuerdo con información de este hombre, Sandra falleció por causas naturales, a la edad de 86 años, en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

Una de sus estudiantes fue la actriz Laura Dern, quien envió su pésame a Sandra a través de un comunicado donde declaró: "Sandra vivió viendo magia y posibilidad en todo. Enfrentó el descubrimiento del personaje y la historia con igual protección, irreverencia y humildad. Ella nos enseñó la práctica de investigar la curación de la actuación, pero más que eso, ella nos invitó a conocernos a nosotros mismos como artistas".

