Luto en TV Azteca: Tras 9 años desaparecido, exgalán de Televisa vuelve de luto y desconsolado

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas, quien durante su carrera enfrentó varias polémicas pues se quedó sin trabajo en Televisa y fue vetado de TV Azteca, reaparece para llorar la muerte de su padre. Se trata de Héctor Soberón, quien anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que falleció su padre. El histrión le envió un emotivo mensaje para darle el último adiós y explicó cómo ha vivido su duelo.

Como se recordará, Soberón se volvió famoso en los años 90 al actuar en telenovelas de Televisa como Muchachitas, Mágica Juventud, María la del Barrio y Mi pequeña traviesa, antes de perder su contrato de exclusividad luego de que le dijeran que nunca le iban a pagar lo que le darían en otra empresa, por lo que optó por irse a TV Azteca. En el Ajusco protagonizó Marea brava, El amor no es como lo pintan, Como en el cine, entre otros melodramas.

No obstante, después le rescindieron el contrato y lo vetaron, presuntamente por culpa de Televisa. Ahí fue cuando dio un giro radical a su vida y se alejó de la actuación, siendo su último proyecto en México Siempre tuya Acapulco en el 2014. Durante la pandemia, a raíz de la crisis sanitaria, se quedó sin trabajo y tuvo que recurrir a vender seguros para sobrevivir. También probó desempeñándose como salvavidas luego de vivir de sus ahorros durante la pandemia.

El exesposo de Michelle Vieth ahora vuelve a redes tras 9 años fuera de los foros para comunicar que falleció su padre este pasado fin de semana. A través de un mensaje publicado en redes sociales, desconsolado escribió: "Llegó el momento de dar el viaje de una sola ruta. Te deseo qué tengas el viaje más maravilloso qué nunca has tenido, siempre estaré agradecido por todas tus enseñanzas, a enseñarme ser lo qué soy hoy por hoy, una persona de respeto, con valores", publicó.

Y añadió: "Y sobre todo qué me enseñaste siempre hablar con la verdad. Te voy a extrañar mucho Papá, Descansa en Paz". Posteriormente, mandó un mensaje agradeciendo muestras de cariño: "Estos días han sido difíciles por la pérdida de mi padre y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todos esos mensajes de aliento, energía y fuerza, no solo para mí, sino también para mi familia. Les pido disculpas por no contestarles como realmente se merecen a todos los que han mostrado ese cariño, ese detalle".

Finalmente, reflexionó sobre la pérdida de su ser querido y cómo lleva su duelo: "Hace 3 meses estuve con él, tuve la fortuna de juntarme con toda la familia; estuvimos los 6 hermanos juntos y así sucedieron las cosas". También señaló que la mejor manera de honrar a su papá es trabajando: "Estoy trabajando y creo que mi papá no me hubiera permitido faltar al trabajo (...) fue una noticia muy fuerte, estamos vivos y creo que la única manera de honrarlo es haciendo lo que más amo en la vida que es trabajar y estar en este negocio (...) papá, te quiero mucho y te amo".

