Pepe Aguilar rompe el silencio tras fotomontajes comprometedores de Ángela; empleará la Ley Olimpia

Ciudad de México.- El nombre de Ángela Aguilar nuevamente se vio manchado, luego de salir a la luz algunas imágenes falsas que circulan en Internet sobre un supuesto video íntimo filtrado. Después de que la cantante de regional mexicano desmintió que las fotos que circulan sean suyas y manifestó que recurrirá a la Ley Olimpia para defenderse de violencia digital, ahora es su famoso padre quien ratifica esta acción legal, a lo cual ya se encuentra trabajando en el caso.

De la misma manera, el cantante reveló que como familia han buscado a las personas más informadas sobre este tema para hacer la denuncia correcta.

Y recalcó: “Yo creo que se tiene y se debe tomar este caso como un ejemplo, definitivamente, para que no se le haga fácil a la gente que puede hacer esto, como no se le hace fácil matar a alguien en la calle”. Por último, y pese a que se escuchaba relajado e incluso sonriendo al hablar del tema, el intérprete de “Miedo” recalcó lo importante que es denunciar estos incidentes digitales.

No hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas, yo creo que no se pensó en utilizar, o quién sabe, en este tipo de cosas, el poder manipular imágenes (…) y sí hay que perseguir con todo, esto no es para reírse, simplemente yo no tomo tan enserio las redes para nada, no me engancho, pero esto ya es pasar a otro tema”, manifestó al respecto.