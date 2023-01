Sale del clóset: Tras dos divorcios y alistar su muerte, polémico galán de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y exconductor del programa Hoy, quien fue uno de los galanes más cotizados de Televisa al protagonizar telenovelas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, arremete contra su ex y la 'saca del clóset'. Se trata de Alfredo Adame, quien luego de ser golpeado por varios hombres afuera de su casa se mete en nueva polémica pues señala que su ex, Magaly Chávez, presuntamente no sería mujer de nacimiento.

Tras dos divorcios y alistar su testamento, dejando fuera a sus hijos por un pleito con ellos, el polémico actor habló de su expareja, de quien en un inicio estaba muy enamorado y hasta planeaba boda. Ahora arremetió una vez más contra la exparticipante de Enamorándonos en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría: "No quiero volver a saber nada en mi vida y estoy listo para cualquier demanda y cualquier cosa. Lo que sí es que no vuelvo a confiar en absolutamente nadie, aquí se cierra este tema".

Adame señaló que tiene datos precisos que Magaly al parecer no es mujer de nacimiento: "Voy un día a Pachuca y en una mesa me muestran: 'Aquí está y aquí está. Ten cuidado porque es peligro'. Fui con mi amigo que trabaja en el registro civil. 'Se llama Magaly' (me dice) no existe el acta, la buscamos por todos lados y no existe esa acta", dijo. Tras recibir señalamientos hace unos meses sobre que presuntamente tuvo algo con alguien trans y el conductor hasta 'salió del clóset' a manera de broma al decirse 'enamorado' de su mánager, señaló:

"Juzgando la persona que es... mentirosa, mitómana, pero no juzgo género ni religión ni nada", comentó. Finalmente, confirmar que su romance fue falso: "Un romance armado, si en todo el proceso nos dimos 3 besos fue mucho, nunca hubo acto sexual. La verdad es que sí me gustaba y me llegué a enamorar pero Dios es grande", finalizó. Por otro lado, Magaly le respondió afirmando que lo demandaría, negando ser trans.

"Viniendo de una persona como es él que todo es mentira, un show, todo planeado... hay que tomarlo de quién viene y yo sé perfectamente porqué lo hizo. Es una persona rencorosa, con mucho odio en su corazón. Una persona que necesita ayuda profesional", señaló. "Estoy súper arrepentida, ya me lo habían advertido pero tenía que haberlo vivido. No me duele porque viene de una persona mentirosa y sin credibilidad (...) Habrá una demanda, ya estoy viendo con mis abogdos (...) yo sé lo que soy y lo que valgo", finalizó Magaly.

Fuente: Tribuna