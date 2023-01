Se vuelve mujer: Tras 5 años casado, galán de Televisa se confiesa en TV Azteca y 'sale del clóset'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, cantante y bailarín, quien actuó en telenovelas de Televisa como La Antorcha Encendida, se confiesa y 'sale del clóset' pese a que lleva ya más de 5 años casado. Se trata de Óscar Schwebel, integrante del grupo OV7. ¿Es gay? No, sino que se declaró andrógino y rompió el silencio sobre su manera de vestir, admitiendo que prefiere la ropa de mujer a la de hombre y su esposa en vez de pensar que es extraño, lo apoya.

En entrevista exclusiva para el programa de TV Azteca Ventaneando, el cantante y bailarín aseguró que no le molestan los comentarios que lo señalan por lucir "como una mujer" luego de que en su regreso a los escenarios con la famosa agrupación ha llamado la atención entre el público por llevar excéntricos peinados que van desde dejarse el pelo largo e incluso a veces trenzado. El cantante de 46 años además ha presumido su estilo femenino, pues suele usar prendas como corsets, faldas y crop tops.

Óscar no teme vestirse como mujer

El vestirse "como mujer" ha dejado sorprendido a más de uno, además de que ha provocado que reciba duras críticas, sobre todo porque está casado. Debido a esta situación es que Óscar Schwebel decidió romper el silencio en entrevista para el programa de espectáculos conducido por Pati Chapoy. Dejando claro que no es gay y se considera alguien heterosexual pero andrógino, afirmó que su estética no está peleada con su orientación sexual.

"Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero que en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica. (Los tacones) fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadasos, y hasta ahí quedó", explicó. Posteriormente, Schwebel explicó cómo surgió su gusto por este tipo de prendas: "La verdad es que toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie, y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock".

Y añadió: "Incluso la señora Julissa que es como mi maestra de vida, cuando yo era un niño que me enseñaba todos estos ídolos del rock glam de los años 70, de lo cual yo me enganché". De la misma manera, el artista invitó a las personas de su género a probar la ropa más femenina sin temor a críticas: "No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos".

Yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida", señaló.

Finalmente, el cantante destacó que incluso su esposa, con quien se casó en abril del 2017, lo apoya con sus gustos dentro de la moda: "Ella es la primera en decirme 'me compré esto, pero creo que a ti también se te vería padre'. De hecho, se acaba de comprar en estas vacaciones un vestido y me dijo 'este se te vería bien padre', creemos en una libertad total y absoluta como pareja y creo que eso nos ha hecho mucho más unidos y fuertes", concluyó.

Fuente: Tribuna