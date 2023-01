Sufrió infarto: Tras quedar en silla de ruedas y despido de Televisa, actriz da dura noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien tiene casi 50 años de trayectoria en Televisa y hace unos años acabó en silla de ruedas debido a problemas de salud, estremeció a todo el público de la televisora debido a que este jueves apareció en el programa Hoy con una trágica noticia. Se trata de Lucila Mariscal, quien hace unos días estuvo hospitalizada y ahora confirma que sufrió un microinfarto cerebral.

La intérprete del entrañable personaje 'Lencha' ha vivido duras etapas en su vida, que van desde la desaparición de un hijo por lo que sufrió depresión, hasta ser maltratadoapor su nieto Andrei Hernández, quien la echó a la calle y la sacó de su casa, y vivir de limosnas ante la falta de trabajo en San Ángel. Debido a estos severos problemas, Lucila pensó en quitarse la vida durante dos ocasiones, pero por fortuna paró a tiempo.

La primerísima actriz de 80 años se dio a conocer gracias a su participación en exitosos programas de San Ángel como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre y Central de Abastos, además de las telenovelas como Valentina, Azul, Vivo por Elena, entre muchas otras. Ahora que ya no es exclusiva, Mariscal ha dado entrevistas a programas de TV Azteca como Ventaneando.

Fuente: Internet

Durante la mañana de este jueves 19 de enero doña Lucila volvió al Canal de Las Estrellas dando una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que habló acerca de su más reciente hospitalización y confirmó que ella pensó que iba a morir: "No sentí nada, de repente perdí el equilibrio y me fui para atrás, me caí sobre mi cabeza", platicó desde la sala de su casa. Además contó que tuvo una crisis nerviosa por el accidente:

Empecé a gritar como loca, no, no... 'ay no', de verdad me dolía horrible la cabeza, me mareaba, la casa se me venía encima, gritaba 'ya me voy a morir'".

Asimismo, la exitosa estrella mexicana confesó que tuvo mucho miedo cuando se enteró que sufrió un microinfarto cerebral: "Eso me asustó mucho, nomás oyes infarto y ya sientes que te vas a morir y no". Y ya para finalizar, Mariscal confirmó que está fuera de peligro y con su característico humor dijo: "Estoy bien, ya estoy acostumbrada a los golpes emocionales y morales, entonces los físicos como que me despiertan", relató.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy