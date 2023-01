Tras filtración de supuestas fotos, dudan de Ángela Aguilar y la atacan: "Cortina de humo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, miércoles, 18 de enero, Ángela Aguilar sufrió un duro golpe después de que, en Internet, se viralizaran algunas fotografías y videos subidos de tono, mismos que, presuntamente, son protagonizados por la cantante de Qué Agonía, motivo por el que la joven, de 19 años, publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, parece ser que, lejos de obtener la empatía de los fans, estos la continúan atacando por el tema de su apoyo a la selección argentina, así como la tildan de "hipócrita", porque según ellos, la intérprete de Ahí donde me ven, se estaba "colgando de la causa feminista".

Como ya muchos de ustedes sabrán, el día de ayer comenzaron a circular fotos y videos, algunos de ellos ya fueron desmentidos y se supo que pertenecían a una actriz de la industria del cine para adultos, mientras que de los demás se desconoce su procedencia. Derivado de esto, la propia Ángela Aguilar lanzó un comunicado en donde aclaraba que todo eran fotomontajes y se trataba de imágenes falsas.

Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música. Pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético", expresó la cantante

Si bien, hubo una gran cantidad de famosos que la apoyaron, como lo fue el caso de la primera actriz, Ana Martín, Angelique Boyer o la reacción de Pati Chapoy, la realidad es que sus fanáticos continúan molestos con la celebridad por su apoyo a la selección de Argentina en la final de la Copa Mundial de Qatar 2022, hecho que sacaron a relucir para atacar a la cantante y mencionar que todo se trataba de una pantalla de humo para que la gente olvidase este primer escándalo, mientras que otros más la tildaron de "hipócrita" por intentar "colgarse de la lucha feminista".

Comentarios como los siguientes invadieron la publicación de Ángela Aguilar: "Crear falsa polémica para desviar la manera en que despreció a México. Se está haciendo la víctima para que le tengan lastima", "Las mujeres, ¿ahora sí las mujeres? Osea que ¿tuviste que sufrir de agresiones para unirte a las demás mujeres? Qué cómodo de tu parte, ahora que no puedes involucrar a las demás mujeres, en fin, conveniencia colectiva", "Como cuando se les cae el teatrito y ya no hallan cómo posicionarla nuevamente", "Ah pero cuando hablaste mal de México no publicaste nada porqué te valía mad... pero ahora que te tocó saliste pedir justicia".

Mientras tanto, se sabe que la cantante de éxitos como Ella qué te dio, Dime cómo quieres y La llorona está pensando en tomar medidas legales, también se sabe que utilizó el hashtag Ley Olimpia, misma que puede proteger a un ciudadano en caso se sufrir violencia en su intimidad de manera cibernética, como la distribución de fotos, videos o bien, recibir algún tipo de hostigamiento por medios digitales.

