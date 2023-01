Tras salir del clóset y 10 años en TV Azteca, exactriz de Televisa se une a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien trabajó durante más de 10 años en TV Azteca y que en 2019 regresó a la pantalla de Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 19 de enero regresó al foro del matutino Venga la Alegría. Se trata de Aura Cristina Geithner, quien hizo su último melodrama en el Ajusco durante el 2018 y se trató de 3 familias.

La intérprete originaria de Bogotá, Colombia, se formó como actriz trabajando en diversas producciones de Telemundo y de televisoras locales. El melodrama Gata salvaje fue uno de sus proyectos más exitosos, ya que inclusive hasta fue transmitido por el Canal de Las Estrellas. Fue hasta el año 2009 que la hermana del actor Harry Geithner pudo hacer su debut en la televisora del Ajusco siendo parte de la novela Secretos del alma.

Años después Ana se convirtió en una de las villanas más destacadas del Canal Azteca Uno al aparecer en melodramas como Secretos del alma, Cielo Rojo, Quererte así, Los Rey, Siempre Tuya Acapulco, entre otras. En el año 2017 hizo una excepción y se cambió a las filas de San Ángel para actuar en Despertar contigo mientras que en 2019 grabó un episodio del programa unitario Esta historia me suena.

Sin embargo, en la actualidad Aura ya lleva tiempo alejada de la actuación y es que incursionó en el mundo de las plataformas digitales vendiendo fotos y contenido exclusivo a sus fans. La guapa actriz de 55 años ha hecho fuertes declaraciones tras conseguir este empleo y hace un tiempo salió del clóset confesando que tenía la curiosidad de tener un amorío con otra mujer: "No he experimentado una relación lésbica, nunca lo hecho, ni lo he tenido pero sí me causa curiosidad, no estaría mal probarlo", explicó ante las cámaras de Sale el Sol.

La mañana de este jueves 19 de enero Geithner dio un fuerte golpe a la audiencia que registra Hoy y también a la cadena Imagen TV, pues regresó a la pantalla del Canal Azteca Uno. La también cantante de música grupera acudió al foro de Venga la Alegría para platicar con Laura G, Anette Cuburu y resto del elenco acerca de los proyectos y además hasta participó en algunos juegos, como la divertida sección Desconectados.

