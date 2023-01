A volar Niurka: Juan Osorio confirma boda con actriz 37 años menor y afirma que es el amor de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso productor de Televisa Juan Osorio apareció ante la prensa hace varias horas al lado de su guapa y joven novia Eva Daniela y anunció que este 2023 darán el gran paso de comprometerse en matrimonio y luego casarse. Sí, pese a la amplia diferencia de edad (37 años) y las críticas que ha recibido, el creador de exitosas novelas próximamente celebrará su boda con la joven actriz.

Como se recordará, fue a mediados del 2021 que el padre de Emilio Marcos confirmó que se había dado una nueva oportunidad en el amor y que había iniciado un noviazgo con la joven egresada del CEA, y aunque tenían poco tiempo saliendo, ambos quedaron flechados y anunciaron muy pronto que sí planeaban casarse. Juan ya ha tenido tres esposas y una de ellas fue la controversial cubana, Niurka Marcos.

En su encuentro con medios como el programa Hoy, el productor de ¿Qué le pasa a mi familia? y La Herencia confesó que considera a Eva el amor de su vida y por ello quiere envejecer a su lado: "Por supuesto que le pido a Dios terminar los últimos días de mi vida al lado de ella con mucho amor", expresó y añadió que el respeto en su relación ha sido fundamental: "Nunca me van a ver que le falte al respeto porque la amo, la adoro".

Siempre he dicho que cuando quieres a alguien. Tienes que empezar por el respeto y valorar lo que ella es", dijo ante las cámaras de San Ángel.

Juan insistió en que a él no le interesa escuchar las críticas que pueda haber en su contra por tener de novia a una joven de 27 años y ella así se expresó de su noviazgo. "Ahora sí que el amor no se puede ocultar, con este tipo de detalles, bueno, me tiene más que feliz, muy enamorada y muy agradecida con Dios de que me haya mandado este tipo de hombre". Cambiando un poco de tema, el productor opinó sobre el caso Shakira-Piqué.

Osorio señaló que está totalmente de acuerdo con la intérprete de temas como Loba: "Primero que nada es una madre, una señora, tiene a sus hijos... que yo sepa siempre le dio su lugar y su respeto. Un gran respeto, entonces no creo que haya actuado de la mejor manera", declaró. Y el creador de contenido hasta levantó la mano para llevar la vida de la barranquillera a la pantalla chica produciendo su bioserie, tal como lo hizo con Vicente Fernández:

Que se apunte, yo feliz de la vida de hacer la historia de Shakira".

