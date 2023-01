Estrella de TV abusa de los filtros en esta FOTO y la confunden con afamada cantante

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que los artistas, literalmente, viven de su imagen, es por ello que, en ocasiones, tienden a recurrir al uso de editores de fotografías, esto lo hacen con la finalidad retirar algunos detalles que consideran poco agradables a la vista, estos pueden ser acné, brillo e incluso pueden aparentar verse más delgados o robustos de lo que son en realidad; sin embargo, hay famosos que llevan esto un poco más lejos de lo normal.

Tal es el caso de Las Kardashians, quienes son constantemente señaladas por abusar de los filtros y ediciones en sus imágenes, a un grado en el que, en los retratos no lucen tal y como son en realidad. Tan solo, la semana pasada acusaron a Kim Kardashian de publicar una fotografía de la reunión familiar, en la que todos los miembros parecían haber editado su rostro: "Cada línea de la mandíbula está editada con Photoshop, parece que sus cabezas han sido cortadas y pegadas", expresó uno de los seguidores de la famosa.

Sin embargo, quien actualmente se encuentra en el ojo del huracán es Khloé Kardashian, quien ni bien inició el año ya se encuentra en la boca de todos por una fotografía que publicó hace escasas siete horas en su cuenta oficial de Instagram. Dicha imagen fue extraída de una sesión fotográfica para la revista Sorbet, en ella aparece vestida de pies a cabeza con prendas de la empresa Prada, algo que de primera instancia no debería extrañar a los fans, dado a que las celebridades suelen hacer este tipo de cosas.

El problema llegó cuando algunos le prestaron atención a su rostro, el cual fue editado de tal manera en la que no parecía ser ella misma, sino que podría pasar por la cantante Taylor Swift, hecho que varios usuarios Internet hicieron saber con comentarios como: "Pensé que era Taylor Swift", otra persona anotó: "Realmente pensé que era Taylor Swift jaja", mientras que otras 40 personas concordaron con lo mismo.

Pero esto no fue todo, y es que algunos más agudos notaron que las piernas de la famosa lucían extremadamente largas y delgadas, y la posición de sus zapatos no ayudó mucho con ello, esto debido a que la punta del calzado le daba mayor longitud a las extremidades de la famosa, por lo que hubo quienes afirmaron cosas como: "Te ves demasiado flaca, ¿qué te está pasando Khloé?, "Te ves muy diferente", "¿Qué te has hecho a ti misma?", entre otras cosas.

Khloé Kardashian en la sesión de 'Sorbet'/Khloé Kardashian antes

