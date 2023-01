Infidelidad: Tras 15 años fuera de Televisa, Angélica Rivera aparece en 'Hoy' y hunden a Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que balconeara a su amiga Angélica Rivera al revelar que su exesposo Enrique Peña Nieto presuntamente le fue infiel, la actriz de Televisa Cynthia Klitbo aparece en redes del programa Hoy pues la hija de la desaparecida exprimera dama, quien hizo su último proyecto en televisión hace 15 años, aclara si su amistad terminó por revelar este íntimo secreto de su matrimonio con el expresidente, el cual terminó en el 2019, pocos meses después de finalizar su sexenio.

Como se recordará, la actriz de 43 años, quien protagonizó telenovelas en San Ángel como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor, se casó con el exgobernador mexiquense en 2010 y se divorciaron en 2019 en medio de rumores de presunta infidelidad de parte del político. Y fue la actriz y una de las mejores amigas de Angélica, Cynthia Klitbo, quien dejó en shock al revelar a principios del 2022 en una entrevista con Inés Moreno que EPN sí habría engañado a su amiga.

"Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ' yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto, menos con la sobrina de la mejor amiga", dijo entonces Cynthia, desatando una controversia mediática.

Klitbo habló de más y ventiló detalles pocos conocidos del matrimonio de 'La Gaviota' con Enrique Peña Nieto que desataron la molestia de la famosa. Aunque la actriz no habló públicamente sobre el tema, hubo quien reportó un posible distanciamiento entre las amigas, pero ¿sí terminaron su amistad? Aunque desde entonces Cynthia no volvió a hablar de la vida privada de su amiga, es la hija mayor de Angélica, Sofía Castro, quien aclaró si están enemistadas.

En declaraciones que le dio al programa De Primera Mano, y retomadas en el Twitter del programa Hoy, la hija del productor José Alberto 'El Güero' Castro (de quien Angélica se divorció en 2009) reveló que el malentendido entre las famosas quedó en el pasado, dejando al descubierto que siguen más unidas que nunca: "(Cynthia) ve a mi mamá muchísimo. Fue una situación entre ellas, de amigas. Cynthia se equivocó, dijo cosas que no debía, que no eran ciertas", señaló.

Asimismo, explicó que si bien Cynthia no mintió en sus declaraciones, todo lo que reveló sobre el matrimonio de Angélica Rivera con el expresidente de México estuvo basado desde la perspectiva en que veía las cosas: "Siguen siendo muy amigas. La gente se equivoca. Cynthia se equivocó y ya, no pasa nada. En esta vida no hay que guardar rencor, muchachos", expresó. Tras sus polémicas declaraciones, Klitbo ofreció una disculpa pública a su amiga, con quien lleva una amistad de más de 40 años.

Ella es mi amiga y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años. Es una amiga que yo adoro y no pude evitar salir a defenderla... Lo que pasa es que la quiero demasiado y la defendí", dijo entonces.

