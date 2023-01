Luto en la música: Querida celebridad pierde la vida; así lo despidió su familia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El 2023 no tiene más de 72 horas de haber comenzado; sin embargo, a lista de celebridades fallecidas ya inició su conteo. Resulta ser que el pasado domingo, 1 de enero, un afamad músico perdió la vida. Si bien, se desconocen las causas de su deceso, sí se sabe que su familia le rindió un conmovedor homenaje a través de las redes sociales, donde sin más, tuvieron que despedirlo.

Se trata del icónico baterista de la banda Earth, Wind & Fire, Fred White, a la cual se unió cuando apenas tenía 19 años de edad, en 1974. Con dicha agrupación, el famoso saltó a la fama con éxitos como Let's Groove, Fantasy, Shining Star, Reasons, After the love has gone, September, Boogie Wonderland, That's The Wy of the World y Sing a Song, entre muchas otras. Esta banda tuvo su auge entre la década de los 70 y 80; sin embargo, esto no evitó que se convirtiera en una de las agrupaciones musicales más famosas de todos los tiempos, al grado de encontrarse en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Fotografía de Fred White en los Earth, Wind & Fire

Como se mencionó al inicio de esta nota, la causa de muerte de Fred White aún no ha sido aclarada, por lo que se desconoce si falleció por alguna enfermedad preexistente o por algún accidente. Tampoco se sabe en qué sitio fue que perdió la vida, aunque el mensaje que su hermano, Verdine White, dejó en redes sociales podría insinuar que fue de manera pacífica y en su hogar; sin embargo esto no ha sido aclarado hasta el momento.

El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Verdine, donde agregó una fotografía del fallecido y escribió: "Queridos amigos y fanáticos de la familia... Nuestra familia está triste hoy por la pérdida de un miembro increíble y talentoso, nustro hermano Frederick Eugene 'Freddie' White. Se una a nuestros hermanos Maurice, Monte y Ronald en el cielo y ahora está tocando el tambor con los ángeles.".

Verdine, no solo habló sobre el gran amor que sentía por su hermano, sino que también rememoró los grandes éxitos que tuvo mientras permaneció en Earth, Wind & Fire: "(Era un) niño prodigio, miembro de EWF original 9, con discos de oro a la temprana edad de 16 años. Era el hermano número 4 en la alineación familiar. Era un hermano maravilloso que siempre fue entretenido y deliciosamente travieso", concluyó el mensaje.

