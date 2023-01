Luto en Televisa: Destrozado, galán de TV Azteca sufre trágica muerte y estremece su último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas, quien empezó su carrera en las filas de TV Azteca, aparece en redes de Televisa luego de sufrir una dolorosa pérdida. Se trata de Luis Ernesto Franco, mejor conocido como 'El Güero' Franco, quien anunció en su cuenta de Instagram la muerte de su madre Elsa Tiznado. El histrión, exesposo de Marimar Vega, le dio el último adiós con un desgarrador mensaje retomado en el portal de Las Estrellas.

Como se recordará, Franco debutó en la televisión en 2003 en el melodrama del Ajusco La hija del jardinero y después en otros proyectos como Soñarás, Top Models, Campeones de la vida, Secretos del alma, Vidas robadas y Secretos de familia. Posteriormente se fue a Telemundo donde hizo Camelia la Texana, Bajo el mismo cielo, Señora Acero, la coyote y Falsa identidad. El actor, quien se divorció de Marimar Vega en el 2018, ahora aparece en la cuenta de Twitter de Las Estrellas por la pérdida de su mamá.

Franco compartió la triste noticia del fallecimiento de su madre, a quien despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "El cielo está de party!! Sé que estás danzando, gozando y brindando con mis abuelos, mi papá y Los Ángeles que te recibieron en la puerta del cielo. Vuela, vuela alto madre mía... que aquí te recordaremos con mucho amor e historias donde hablar cosas hermosas de ti, no será difícil", publicó junto a varias fotografías.

Franco, que vivió el divorcio de sus padres cuando tenía 4 años de edad, se quedó a vivir con su progenitor, pero reconoció lo importante que fue su mamá a lo largo de toda su vida, a pesar de la separación: "Y no porque fuiste perfecta, porque nadie lo somos, pero porque reconozco la madre amorosa, divertida y siempre orgullosa de sus hijos que fuiste. Hiciste lo que pudiste, con la herramientas que tenías, y no tengo duda del inmenso amor que me tenías", escribió.

"Solo puedo decirte, Gracias! Gracias por darme la vida y siempre ser mi porrista número 1!", manifestó. Como se recordará, el actor de 39 años de edad perdió también a su padre en el 2020, situación que pese al duelo, le permitió fortalecer su relación con su madre: "Salúdame a papá, y les prometo que seguiré caminando esta vida intentando ser un hombre del cual, se sientan orgullosos! Te amo siempre Madre", escribió, recibiendo decenas de mensajes de apoyo de colegas e internautas.

