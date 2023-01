Maribel Fernández, querida actriz de Televisa, narra haber sido víctima de la delincuencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz, Maribel Fernández, mejor conocida como 'La Pelangocha', denunció por medio de una entrevista que sufrió un robo a manos de delincuentes que a través de sus datos y el NIP de su tarjeta bancaria, hicieron retiros que ascienden a los 30 mil pesos, (mil 500 dólares), todo esto en menos de cinco minutos.

En menos de 5 minutos, mientras estaba haciendo la cancelación de la tarjeta y el reporte, me llegó el primer cargo de 7 mil pesos y así sucesivamente llegaron dos de 10 mil... en menos de 5 minutos ...”.

Visiblemente molesta, la actriz expresó su frustración por no poder hacer nada para impedir el hurto del que fue víctima.

Yo pregunto, ¿cómo es posible que sean más eficientes los ladrones para poder sacar el dinero... que el banco, que está cuidando tu dinero, haciendo una cancelación?, ¿cómo es posible esto?".

La artista de 69 años explicó cómo fue que los amantes de lo ajeno obtuvieron la información para vaciar sus cuentas y alerta sobre el modus operandi de los ladrones.

"¿Qué seguridad tenemos los cuentahabientes?, porque aparte de todo me acaban de resolver que ellos no se hacen cargo porque metieron todas las compras que hicieron los rateros con mÍ NIP, ¿cómo no lo iban a tener si el muchacho estaba atrás de mi viendo como estaba yo tecleando el NIP?", comentó la actriz después de relatar que mientras cambiaba su clave de seguridad en el cajero automático, le permitió acercarse a un hombre que creyó que trabajaba en el banco y la ayudaría con el trámite, cuando en realidad se trataba de uno de los maleantes.

Por último, Fernández hizo un llamado a las instituciones bancarias para proteger a los usuarios de este tipo de situaciones, donde el cliente se encuentra a merced de los defraudadores.

Porque aquí en este cajero, en estos cajeros no está de ninguna manera custodiado el teclado, como en otros cajeros que está protegido. Está al aire libre, está descubierto, fácilmente el muchacho lo pudo ver", aseguró.

Hasta el momento se desconoce si la comediante ya hizo la apelación contra el dictamen que le dio el banco o procederá legalmente.

Fuente: Tribuna