Murió por Covid-19: Tras doloroso luto y un divorcio, actriz de Televisa aparece en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien hace unos días reveló que aún vivía el luto por la trágica muerte de su padre por Covid-19, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca. Se trata de Lety Calderón, quien mostró junto a su hijo Luciano la casa donde el joven vivirá solo. Debido a que el joven, quien padece Síndrome de Down, ya alcanzó la mayoría de edad, es que su madre decidió apoyarlo para que se independizara.

Como se recordará, la actriz de 54 años ha señalado que no la había estado pasando del todo bien pues aún lidiaba con la tristeza de haber perdido a su padre en 2021, por lo que consideraba acudir a terapia y así lidiar con su duelo. Calderón protagonizó telenovelas en la televisora de San Ángel como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión, sin embargo, ahora aparece en Ventaneando pues muestra por primera vez dónde vivirá solo su hijo Luciano.

Emocionado por recibir las cámaras del programa de Pati Chapoy, el joven que ya cumplió la mayoría de edad el año pasado, comentó: "Esta es mi casa, mi departamento, les voy a enseñar lo que está adentro, bienvenidos". Por su parte, la actriz manifestó que no ha sido un proceso sencillo, pero siempre le ha puesto el mayor empeño por el bienestar de su hijo, a quien procreó con su expareja Juan Collado, quien actualmente está preso y de quien se divorció hace años (él se volvió a casar con Yadhira Carrillo).

"Lo estoy preparando con mucho amor desde hace varios años compré este departamento, lo encontré, me pareció sensacional para él y poco a poco lo he ido amueblando, la verdad es que a mí me emociona muchísimo poner cada detalle, cada cosa, porque además ya está todo (...) está listo nada más para traer la ropa y me da mucha emoción que el día de mañana mi hijo pueda independizarse", relató.

De la misma manera, Luciano contó todo lo que ha aprendido de su famosa mamá para poder vivir solo: "Me ha enseñado a cocinar hot cakes, me ha enseñado a ver lo positivo, a tender mi cama, estoy contento de mi mamá, me ha enseñado todo lo que necesito para ya cumplir mi sueño". Asimismo, Lety destacó que su intención con este tipo de entrevistas es animar a otros padres para que realicen la misma acción con sus hijos y normalizar la independencia de las personas con Síndrome de Down.

"Con que le sirva a una persona, creo que ya valió la entrevista, y compartir con toda la gente ese medio, porque también me da miedo que le pase algo, pero tengo que confiar en él y él sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Mi única petición a la sociedad, que seamos empáticos con las demás personas, también lo quiero preparar para que el día de mañana no sea tan fácil que abusen de él", compartió.

Finalmente, cuando Calderón hablaba sobre el posible sentimiento del nido vacío que puede llegar a sentir cuando sus dos hijos se muden fuera de su casa, Luciano expresó que siempre estará a su lado aunque no compartan el mismo techo: "Te voy a visitar, siempre los voy a ver porque los quiero mucho, a ti y a mi abuela, pero quiero estar aquí solito y luego vernos para irnos a comer, o vamos de pinta o vamos de viaje".

Fuente: Tribuna