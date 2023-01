Se volvió mujer: Tras años en Televisa, actor de TV Azteca sale del clóset y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famoso actor y conductor, quien ha trabajado en proyectos tanto de Televisa como de TV Azteca, impactados a sus millones de seguidores debido a que hace varios días se declaró gay ante las cámaras de un famoso programa. Se trata de Jerry Velázquez, quien es un reconocido actor de doblaje y que participó en las temporadas más recientes del exitoso show Me caigo de risa en Canal 5.

El originario del estado de Yucatán empezó su carrera siendo parte del concurso High School Musical: la selección en la televisora del Ajusco, donde llegó a ser uno de los finalistas. Trabajó en diversas series de Disney, además de que hizo doblaje para exitosas películas como Cars pero luego se tomó un respiro de la televisión y realizó teatro musical. Entre sus proyectos más destacados se encuentra Rent, donde se volvió mujer para interpretar al personaje de Ángel.

Durante el año 2017 Jerry hizo su debut en la empresa de San Ángel participando en la telenovela Caer en tentación y durante el pasado 2021 se integró a la 'Familia Disfuncional' del reality Me caigo de risa donde compartió con famosos como Ricardo Fastlicht, Yurem, Ricardo Margaleff, Mariana Echeverría, entre otros. A la par ha seguido trabajando en el Ajusco y recientemente se le vio actuando en la serie Lotería del crimen.

En días pasados Velázquez logró provocar tremendo revuelo en los medios de comunicación y es que salió del clóset durante su participación en el programa Pinky Promise donde fue invitado por el estreno de la película Mi suegra me odia. El joven yucateco de 32 años por primera vez habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales: "Tenía mucho queriendo decir esto: soy gay, y me hace muy feliz poder decirlo", declaró.

El también actor de Blackdoor confesó que jamás se había atrevido a decir que es homosexual por miedo a ataques y hasta a perder proyectos: "Si no confirmaba que soy gay, la gente que no me conoce no podía asegurarlo y yo no tenía que enfrentarme a sus prejuicios; por miedo a esos prejuicios es que evito decirle a personas que considero más conservadoras, también evito darle la mano a mi novio en la calle por miedo a que alguien nos haga algo".

La noticia que dio Jerry incluso fue compartida en las redes sociales del programa Hoy. El intérprete comentó que aunque tenía mucho miedo de que llegara este momento, se cansó de ocultar quién realmente es e invitó a la audiencia a no ocultar sus preferencias como él lo hizo por años: "Ser abiertamente gay te vulnera ante la sociedad, pero a quienes se sienten más seguros, a quienes llevan un rato pensando en salir del closet, especialmente si son actores o figuras públicas, quisiera invitarlos con mucho amor a que lo hagan", compartió dejando en shock.

