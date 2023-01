Tras 22 años, Julieta Venegas rompe el silencio y revela la inesperada causa de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existe la creencia de que, en el medio artístico, las bodas e incluso los noviazgos no duran mucho, esto ha sido citado hasta en las películas infantiles, tal fue el caso de Shrek 1, luego de que 'Fiona' y 'Lord Farquad' se separan, tras la intromisión de la 'dragona'. Momento en que 'burro', menciona su icónica frase: "Las bodas de los famosos, nunca duran". Tal fue el caso de la cantante, Julieta Venegas, quien tuvo un corto matrimonio, mismo que terminó por una inesperada razón.

Corría el año 1998, cuando la cantante de Me voy, contrajo nupcias con el chileno, Álvaro Henríquez, sin embargo, su unión duro únicamente 2 años, además contó con la peculiaridad de que ninguno de los dos vivió jamás en el mismo país, ya que, él se mantuvo en Chile, mientras que ella estuvo todo el tiempo en México, hecho que a la larga fue deteriorando su amor, aunque la verdadera razón de su divorcio no se supo.... hasta ahora.

Como ya muchos sabrán, Julieta Venegas tiende a ser muy discreta con todo a lo que respecta su vida privada, tanto es así que muy pocas veces se ha visto relacionada con algún escándalo, por lo que las causas de su separación eran desconocidas para el público en general, pero todo llegó a su fin, cuando al intérprete acudió a programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde decidió hablar como nunca sobre lo ocurrido.

La cantante de Con limón y sal, mencionó que, en un principio, su entonces marido le escribió una canción "superbonita": No me falles, en la que el cantante asegura que no podría vivir si ve a Julieta con otro hombre, hasta aquí todo relativamente bien; sin embargo, en el video oficial aparece una actriz, de la que el famoso quedó prendado, por lo que terminó definitivamente con Venegas, hecho que le rompió el corazón a la cantante de Andar conmigo.

Ella asegura que ya superó todo y que hoy por hoy le parece algo gracioso: "A mí ahora me se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama 'No me falles', que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó. Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro", declaró Julieta.

