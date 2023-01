Tras una vida de excesos y luchar contra la depresión, dan inesperada noticia de icónica banda

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Corría el año 2013 cuando una de las bandas más representativas de la última década anunció su separación. Si bien, se dieron muchos motivos de ello, la verdadera causa habría sido que el vocalista se encontraba lidiando contra una vida llena de excesos, a la vez que combatía una profunda depresión. A 9 años de esta terrible noticia, la agrupación regresó y hay fuertes rumores del lanzamiento de un nuevo disco.

Se trata de My Chemical Romance, la banda estadounidense de punk/rock, que se formó en el año 2001, en Nueva Jersey. Como algunos recordarán, su vocalista, Gerard Way, pasó por un duro proceso de rehabilitación y, durante aquellos años, se convirtió en solista y se dedicó a trabajar en sus propios proyectos, como dibujante y escritor de comics, como Penny Parker (spin-off de Spiderman) y en la creación de su obra original, Umbrella Academy, misma que se volvió aún más conocida luego de que Netflix la adaptara a serie live action.

Gerard Way en la Comic-On

Créditos: Internet

Como algunos recordarán, la banda compuesta por Frank Iero, Mickey Way, Ray del Toro y el ya mencionado anunciaron su regreso a principios del 2020, aunque los fans se llevaron una gran decepción debido a que la pandemia por Covid-19 retrasó sus planes, siendo que el pasado 2022 reanudaron su gira mundial e incluso se les pudo ver como el show principal del Corona Capital el pasado mes de noviembre.

Como era de esperarse, los fans se quedaron con ganas de mucho más y, aunque MCR lanzó su sencillo, Fundation of Decay, esto no fue suficiente; sin embargo, existen fuertes rumores de que la agrupación liderada por Gerard está por lanzar un nuevo disco, titulado Return. Este rumor tomó fuerza el día de hoy, lunes, 2 de enero, cuando una de las cuentas de Twitter más confiables de My Chemical Romance anunció la supuesta preparación de la venta de lo que sería el nuevo álbum.

Supuesta portada de Return

Cabe señalar que, incluso la misma cuenta pide que tomen con precaución esta noticia, debido a que nada ha sido confirmado por los propios integrantes de la banda; sin embargo, la llegada de un nuevo disco de la banda es cada vez más latente: "Está bien, tómalo con calma, porque podría ser falso, pero encontré un vendedor de eBay que acaba de anumerar pedidos anticipados para esto. Y dado que un álbum en vivo de Return está casi confirmado, y el hecho de que parece realmente legítimo... no sé cómo sentirme con esto", menciona el dueño de la cuenta". Mientras tanto, habrá que estar pendientes de las nuevas actualizaciones, dado que la banda disfruta de sorprender a sus fans en el momento menos esperado.

Fuentes: Tribuna