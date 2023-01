Verónica Castro rompe el silencio sobre este VIDEO; confiesa que fue una experiencia difícil

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Nadie puede discutir que Verónica Castro es una de las figuras más importantes de la televisión mexicana y es que, la famosa se ha desarrollado en varias ramas del espectáculo, como es la actuación, la conducción y el canto. Sin embargo, la vida no siempre fue fácil para la estrella de televisión, tan solo hace unos meses fue protagonista de un terrible escándalo, el cual implicó conversaciones con menores de edad; sin embargo, esto no ha terminado de ser aclarado y hasta la fecha, la celebridad mantiene su inocencia con respecto al tema.

Mientras tanto,hace varios meses diversos medios de comunicación recordaron el momento en que Enrique Guzmán acudió como invitado al programa, Mala Noche No, en 1984, conducido por Verónica Castro, dónde el cantante habría aprovechado la cercanía entre ambos para tocar el pecho de la protagonista de Rosa Salvaje; sin embargo esto no es todo, ya que, durante el medio día de este lunes, 2 de enero, ojiazul recordó otro momento incómodo que tuvo que pasar durante su carrera.

Todo ocurrió hace varias décadas, cuando la actriz de Los ricos también lloran fue invitada a grabar un video en el interior de la famosa fuente, Fontana de Trevi, algo que para muchos sería considerado todo un honor, debido a que se trata de un lugar altamente turístico y reconocido a nivel mundial; sin embargo, esto habría sido un tremendo calvario para la madre de Christian Castro, quien debió sumergirse en el agua, cubierta con un bañador negro, pese a las bajas temperaturas.

Verónica recordó que el líquido estaba prácticamente helado, pero aún así se armó de valor para lucir más encantadora posible: "Les cuento un poquito de esta escena en la fuente de Trevi y para recordar a la estrella de cine, me pidieron que entrara. Me congelé, creo que había menos 0 grados Celsius y el agua estaba congelada entonces para mi padre quedó para la historia de Roma", presumió orgullosa.

Esta situación dejó completamente impresionados a sus fans, quienes resaltaron el hecho de que la actriz, logró ocultar a la perfección el frío que sentía puesto parecía que realmente disfrutaba de su chapuzón en la fuente. Comentarios como: "Entras y sales muy normal, pareciera que el agua no está helada", "Una majestuosa entrada suya especialmente si se encontraba a 0 grados", "Qué actriz, dice que hacía 0 grados y usted nadando como si nada", "Vero, no me dejas de sorprender, y tu haciendo creer la escena que el agua es cálida", llenaron la publicación de la actriz.

