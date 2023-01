Bárbara de Regil hunde a Televisa y confirma rivalidades en 'Cabo': "No me gusta quedar bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la polémica actriz Bárbara de Regil por fin rompió el silencio y confesó si es verdad que tuvo problemas con el elenco del melodrama Cabo, así como con parte de la producción y staff del proyecto. Como se recordará, la intérprete mexicana tiene fama de ser una "diva" y su debut como protagonista de Televisa dio mucho de qué hablar pues mencionan que se habría portado "insoportable".

Sí, hace varias semanas el Canal de YouTube Chacaleo compartió que De Regil nuevamente había dejado con muy mal sabor de boca a sus productores, tal como se reportó en 2021 con la cadena Telemundo: "De prepotente y poco profesional no bajan a Bárbara de Regil". Este portal asegura que la exestrella de TV Azteca llegaba a las grabaciones "sintiéndose la diva de las telenovelas", lo cual hizo molestar a todos sus compañeros.

El elenco de esta novela está compuesto por famosos como Matías Novoa, Diego Amozurrutia, Mar Contreras, Rafael Inclán Sofía Rivera Torres y Eva Cedeño. Y también dijeron que supuestamente Bárbara no solo tuvo diferencias con el reparto de Cabo, sino también con el staff: "La protagonista terminó peleada con personas de maquillaje, audio y hasta iluminación... nunca le daban gusto, todos la detestaban".

Luego de que esta noticia se volviera viral, De Regil accedió a dar su postura a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Un primer usuario le cuestionó a la chica fitness si era una persona de carácter difícil y dijo que "depende de los modos y la energía", pero luego le preguntaron por el rumor de Cabo y ella contestó tajante: "Depende quién contó la historia. Yo no soy moneda de oro y siempre soy yo misma".

Fuente: Instagram @barbaraderegil

La mamá de Mar de Regil aseguró que nunca se podría tener contento a todo un equipo, pues en gustos se rompen géneros e insinuó que algunos miembros de Cabo usaban drogas: "Y también es importante resaltar que no todos compaginamos. No todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas, yo no consumo, pero son ejemplos pues", dijo dejando en shock.

Cabe resaltar que Bárbara también dejó claro que con la persona que más hizo clic en las grabaciones del melodrama fue con la joven actriz María Chacón: "Entonces terminas juntándote con quien sí tienes cosas en común, Ya si los demás hablan mal, ni modo". Hasta el momento ningún otro miembro del proyecto se ha pronunciado al rumor de que la actriz fue chocante, pero se espera que pronto alguien salga a hablar.

Bárbara admite que se llevó mejor con María

Fuente: Tribuna