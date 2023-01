Cynthia Rodríguez deja en shock a fans de Instagram al presumir a Carlos Rivera como nunca antes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez nuevamente logró provocar una revolución en las redes sociales debido a que hace varias horas presumió a su conocido esposo Carlos Rivera como nunca antes luego de haber contraído nupcias con él en junio del 2022. Como se sabe, ella y el cantante son muy discretos con su vida personal y rara vez se hacen demostraciones de amor en público.

Sin embargo, la tarde de ayer jueves 19 de enero fue un momento muy especial para el ganador del reality La Academia y su guapísima pareja no perdió la oportunidad para presumirlo. Resulta que Carlitos fue el padrino de lujo en la develación de la placa por las 450 representaciones de la obra Aladdin, donde apareció en el escenario e incluso se conmovió hasta las lágrimas: "Me siento muy honrado y más después de ver la función, y de ver a tanta gente que quiero y que hemos compartido muchos escenarios", dijo conmovido.

Cynthia compartió en sus historias de Instagram el video que capta a Rivera en el escenario rodeado de artistas y colocó varios emojis de corazón y aplausos. Aunque cabe resaltar que el compositor y empresario oriundo de Huamantla, Tlaxcala, fue muy criticado por la prensa ya que durante este evento ellos esperaron horas para verlo desfilar por la alfombra y entrevistarlo, pero él entró por otra puerta para evitar las preguntas incómodas.

Cynthia presume a Carlos en sus historias

Y es que desde que se casaron, los reporteros no han dejado de preguntar a Carlos y Cynthia sobre cómo fue su íntima boda en Madrid, España, a donde solo asistieron un reducido número de invitados: "Fue como tenía que ser, fue un gran sueño... Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta... el amor no se puede ocultar", dijo la conductora durante su despedida del programa Venga la Alegría.

Otro tema que incomoda bastante al intérprete de éxitos como Te Esperaba, 100 años y Te Soñé es que la prensa siempre lo está cuestionando sobre cuándo vendrán los hijos con la expresentadora de TV Azteca. En repetidas ocasiones tanto él como Rodríguez han explicado que su sueño sí es convertirse en padres, no obstante, siempre aseguran no tener prisa para agrandar la familia.

Cuando Dios quiera ya estamos listos para cuando quiera... pero tampoco tenemos prisa si te soy honesto; más que todo hemos querido vivir muchas cosas que no habíamos podido por trabajo o por tiempo y bueno cuando llegue el momento estaremos felices", comentó a Hoy hace semanas.

