Desfigurada y en la cárcel: Tras 15 años retirada, protagonista de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas, quien triunfó por años en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy con tremendas declaraciones contra otra actriz, quien es expareja de su esposo. Se trata de Yadhira Carrillo, quien se retiró hace 15 años de los melodramas para dedicarse a su familia, sin embargo, su marido Juan Collado (padre de los hijos de Lety Calderón), está preso desde 2019 acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Como se recordará, la originaria de Aguascalientes protagonizó melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, sin embargo, se retiró en el 2008 para dedicarse a su familia. Tras su primer divorcio, en 2012 se volvió a casar con el abogado y expareja de Lety Calderón, Juan Collado, quien fue detenido en el 2019 y actualmente está preso en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Tras subir algunos kilos y lucir "irreconocible" y hasta "desfigurada" según algunos internautas, la actriz afirma que no piensa volver a actuar mientras Collado esté encarcelado, señalando que no lo dejará solo. No obstante, declaró ante la prensa un fuerte mensaje a Lety, desmintiendo lo que dijo tras escuchar la canción de Shakira con BZRP, en donde señalaría que Piqué le habría sido infiel.

Más allá de si la canción de Shakira suena a burla o es himno para muchas, lo que me impresiona es cuántas mujeres levantaron la mano. Como diría mi amiga Laura León: Bienvenida al club de mujeres engañadas", publicó Lety.

Lety Calderón

Ante esto, Yadhira reapareció desde la cárcel y desmintió a la actriz en declaraciones retomadas en redes del programa Hoy, afirmando que Collado nunca la engañó con ella. Al cuestionarla sobre si había escuchado el tema, dijo: "He escuchado, pero no estoy enterada de nada. Yo solo escucho que de unas canciones, ¿no?", indicó la actriz, desmintiendo haber sido la tercera en discordia: "Cuando Juan y yo empezamos a andar, Juan tenía ocho meses de haber terminado con Leticia Calderón y él ya vivía en una casa completamente separada".

Y agregó: "Ya había tenido novias, como Edith Serrano, después de ella fui yo y fue cuando nos conocimos Juan y yo", sostuvo. "Empezamos una relación increíble y hermosa. Yo creo que también es mucho chisme que necesitan estar hablando de algo, me da mucha risa eso. Es una mentira absoluta que Juan Collado andaba con Leticia Calderón cuando empezó conmigo", expresó, negando que el abogado le fuera infiel a su colega.

Con respecto a eso, es muy simple y la gente ya lo sabe, es súper sencillo y lo he dicho mil veces, lo han dicho en todos lados, pero se los repetimos", finalizó.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna