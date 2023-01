Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 20 de enero: Predicciones del fin de semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, viernes 20 de enero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Si lo que buscas es el amor, querido Aries, este fin de semana se presenta una gran oportunidad para que lo encuentres, no obstante, debes abrirte a espacios diferentes a lo que acostumbras. Confía en el destino.

Tauro

Tu pareja se siente algo insegura por cómo te relacionas con tus exnovios, pues no es normal que sean tan cordiales. Sé honesto contigo, si ya no hay nada en ese vínculo, suelta; si la respuesta es otra, confiesa.

Géminis

Géminis, es clave que seas honesto con tus compañeros de trabajo sobre la situación en la oficina, eso los hará más unidos. Proyectos de fin de semana se concretan con éxito, siempre y cuando seas puntual.

Cáncer

Este día tendrás que tomar una decisión importante para tu trabajo; piensa bien si te conviene dar todo por un equipo que no te corresponde. Está bien sentir nostalgia, no te juzgues por eso. Vienen grandes cosas para ti.

Leo

Querido Leo, has tenido días muy complicados, por lo que los astros te invitan a que te consientas este fin de semana y te regales algo especial, ya sea un viaje o una comida con alguien que quieres. No desaproveches.

Virgo

Los nacidos en el signo de Virgo tendrán que trabajar un poco más este fin de semana, pero tranquilos; al final todo esfuerzo dará frutos. Ante tanto movimiento, deben comer mejor y dormir más.

Libra

Libra, quizá debas descansar un poco más este fin de semana, pues has tenido días complicados en el trabajo. Un día con tus amistades más cercanas será más que suficiente para que tomes fuerzas y sigas con tus metas.

Escorpio

Querido Escorpio, empieza una era llena de fortuna y gracia para ti, lo sabes. Has aprendido a dejar el pasado atrás y eso te traerá grandes bendiciones. No dejes pendientes del trabajo para este fin de semana.

Sagitario

No estás en un buen momento financiero, querido Sagitario, así que aunque tengas muchas ganas de comprarte eso, lo mejor será que guardes tu efectivo para otro momento. Todo mejorará, no dudes.

Capricornio

Ten cuidado en el trabajo, querido Capricornio, pues hay errores que podrían ser muy graves para ti. No seas envidioso con la gente que desea compartir contigo su talento, todos tienen algo que aportar al mundo.

Acuario

Tu salud, querido Acuario, es excelente gracias a los ejercicios extra que has hecho. Mucho ojo, en el trabajo hay alguien que te tiene envidia y no dejará que le ganes un proyecto. Buenas finanzas en camino.

Piscis

La vida no siempre te dará lo que quieres, Piscis, pero sí lo que necesitas, así que no te sientas más si los proyectos no salen como esperabas. Recuerda que cuando una puerta se cierra, otra se abre.

Fuente: Tribuna