Igual que Bárbara de Regil: Destrozan a Kim Kardashian por dar catedra en Harvard

Boston, Estados Unidos.- Hace una semana, la actriz, Bárbara de Regil estuvo en el ojo del huracán después de que la Universidad Autónoma del Estado de México invitara a dar una clase de Cardio Motivacional para sus alumnas; sin embargo, la molestia de los aprendices de dicha casa de estudios desataron una serie de burlas y quejas debido a que consideran a la famosa como alguien "clasista" y hasta "machista".

De manera casi similar, este viernes, 20 de enero, la empresaria y estrella de televisión, Kim Kardashian, fue presa de críticas y burlas en Twitter, debido a que fue como invitada a la Escuela de Negocios de Harvard, donde acudió a dar una conferencia sobre el éxito de su negocio de fajas, Skims, esto según información del medio The Post; sin embargo, debido al historial "clasista" de la celebridad, hubo quienes la rechazaron en Internet.

A diferencia del caso de Bárbara de Regil, Kim sí llegó a dar su discurso de dos horas a los estudiantes del curso Moving Beyond Directo to Consumer, mientras que, en paralelo, hubo quienes mostraron su descontento en Twitter donde señalaron a Kardashian por ir a una universidad de prestigio a dar un platica, cuando ella misma no cuenta con titulo universitario y cuyo éxito atribuyeron a la gran fortuna de su familia.

Entre los comentariso se pueden leer cosas como: "Kim Kardashian nació en la riqueza", "Intentó usar un video íntimo para iniciar su carrera como actriz o cantante y ni así lo logró", "Kim era lo suficientemente rica como para hacer un reality show con guión que tuviera éxikto porque ella y su familia no tienen vergüenza.", "Harvard es tan vulgar como las Kardashian, ahora", "Las palabras 'Kardashian' y 'Harvard' nunca deberían aparecer juntas en una misma oración".

Sin embargo, parece ser que no todo el mundo estuvo descontento con la presencia de la estrella de Keeping Up With The Kardashians en la magna universidad, ya que, una estudiante que asistió al simpocio de la exesposa de Kanye West declaró: "Creo que mucha gente no la respeta como alguien que codirige una empresa multimillonaria (...) Aprender de alguien que ha construido un negocio tan exitoso fue realmente emocionante", declaró la joven.

