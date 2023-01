Lo asesinaron a tiros: Tras ser indigente y hundirse en drogas, actor vuelve de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar que no tenía trabajo y suplicar a productores que le dieran empleo en Televisa, un querido actor se viste de luto en un conocido programa de la televisora de San Ángel. Se trata de Carlos Bonavides, quien estuvo como invitado en el matutino Cuéntamelo Ya! y recordó la trágica muerte de un famoso conductor, ocurrida hace casi 23 años. El histrión, quien enfrentó adicciones y vicios y hasta acabó prácticamente como indigente, recuerda a Paco Stanley en vivo.

Como se recordará, el exparticipante del reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy, ha contado que en su época de adicciones terminó durmiendo en la calle como indigente y perdió todo su dinero al caer en drogas. El histrión de 82 años, quien ha actuado en telenovelas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, El Premio Mayor, Salud, dinero y amor y Hasta que el dinero no separe, habló del lamentable asesinato del padre del conductor del programa Hoy, Paul Stanley.

Bonavides, quien dio vida a 'Huicho Domínguez', compartió el mejor recuerdo que tiene de Paco Stanley, quien fue asesinado en junio de 1999 en el restaurante El Charco de las Ranas tras salir de grabar en el programa de TV Azteca Una tras otra. Frente a Paul, Bonavides recordó al presentador: "Me tocó hacer, cuando tu papá se quedó en El Club del Hogar ahí me invitaba tu jefe... mira, la verdad todos saben que soy alcohólico y drogadicto, afortunadamente tengo 18 años de no probar ni cerveza ni nada".

Y agregó: "Pero si algo recuerdo de tu papá es su gentileza, el cuate más cuate que he visto en la televisión", señaló, para después contar una anécdota: "Un día llegué con la temblorina y me dijo: 'vente pa' acá chiquito'. Fuimos a La Campana que era la cantina y me invitó dos piedras para curarme la cruda", recordó. "Esas cosas no se olvidan porque no traía ni 5 centavos en la bolsa. Siempre me trató bien, tengo muy buen recuerdo de tu papá", finalizó.

Como se recordará, a casi 23 años de su asesinato, mismo que paralizó a la farándula, se pretende hacer una miniserie sobre lo que sucedió, misma que Paul declaró no fue autorizada por la familia, ya que se querían centrar más en el morbo del crimen y no en su trayectoria. Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega se dice que formarían parte de la trama del proyecto producido por Tigre Pictures. Este sería dirigido por Humberto Hinojosa Ozcariz bajo el guion de Rodrigo Patterson y Alexandro Aldrete.

