Otra vez: Prensa en España acusa a Gerard Piqué de engañar ahora a Clara Chía con esta mujer

Barcelona, España.- La polémica entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin, especialmente porque el tema que la colombiana sacó al lado del productor Bizarrap (BZRP), denominado Music Session #53 continua arrasado en plataformas como Spotify y Youtube, tema que se sabe, aborda la situación que la pareja vivió donde una tercera en discordia terminó por orillarlos a separarse.

Fue el pasado 4 de junio del 2022 cuando la originaria de Barranquilla lanzó un comunicado donde confirmó que luego de 12 años de relación y la legada de dos hijos, el exjugador del FC Barcelona y ella habían tomado la decisión de terminar su relación; sin embargo, no daba detalles de los motivos por los cuales ya no seguirían siendo u apareja. Pronto se supo que el catalán le había sido infiel a la compositora y la prensa se dio a la tarea de averiguar quién era la mujer que se había involucrado en el núcleo familiar.

Foto: Twitter

Luego de varias especulaciones se supo que la responsable era una joven identificada como Clara Chía de 23 años de edad quien además se desempeñaba en la empresa Kosmos propiedad del futbolista y poco a poco la nueva pareja se dejó ver en público tanto demostrándose afecto como peleando, roces que se dijo, tenían que ver con Shakira y el acadio de la prensa.

Ahora es la misma prensa española la que ha sugerido que no todo es miel sobre hojuelas, pues de acuerdo con el paparazzi Jordi Martín, el exjugador de futbol ahora también ha sido infiel a su actual pareja, todo en el marco en que Clara Chía optó por abandonar el departamento de Piqué al cual se había mudado para tener una vida en pareja pues no aguantó ni las burlas del público por la canción de Shakira y mucho menos el acoso de la prensa.

Foto: Twitter

Mientras la pareja dejó de lado el vivir juntos y "en paz", los rumores apuntan que Piqué goza de su nueva soltería al haberse involucrado con una mujer cuya profesión es abogada y además se ha identificado como Julia Puig; es decir, el exjugador ahora engaño a su actual pareja con la litigante; no obstante, no ha habido imágenes que confirmen lo anterior pero el paparazzi antes mencionado, ya había remarcado hace semanas que no es la única mujer con la que el catalán ha tenido algo que ver.

"¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo", le dijo el comunicador al exjugador.

De manera inmediata, se difundieron las redes sociales de la presunta nueva mujer en la vida de Piqué por lo que la abogada tomó al decisión de poner privadas cada una de sus plataformas; no obstantes sto no impedirá que se aleje del ojo público y probablemente le suceda lo mismo que a Clara Chía quien además de haber regresado a casa de sus padres, éstos afirman que no la ha pasado nada bien y hasta ha llegado a tener que lidiar con la depresión.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna