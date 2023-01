Pese a relación con Clara Chía, Gerard Piqué habría intentado lo impensable con Shakira

Comparta este artículo

Barcelona, España.- ¡Aún lado Johnny Depp y Amber Heard! Una nueva pareja se ha separado y parece ser aún más mediática y destructiva que la del protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman. Y es que si bien, Shakira y Gerard Piqué llevan varios meses separados, los escándalos entorno a estos dos no dejan de aparecer en los medios de comunicación, tal y como el que trascendió recién este viernes, 20 de enero.

Como ya todos saben, el pasado mes de junio se supo que el exjugador del Barcelona le fue infiel a la cantante de Pies Descalzos, con una modelo, de 23 años, quien trabaja en la empresa del atleta, Kosmos. Para este punto, es del conocimiento colectivo que la colombiana terminó con el corazón roto, cosa de la que hizo referencia en su canción Monotonía, también se sabe que está furiosa con Piqué por la traición, motivo por el que directamente mencionó su nombre y el de Clara Chía en un juego de palabras, en el tema Session #53 que hizo en colaboración con Bizarrap.

El miércoles, 11 de enero, Shakira lanzó Session Music #53 con Bizarrap

Sin embargo, esta canción esconde más secretos que las evidentes referencias a la actual pareja, ya que, en una estrofa menciona la oración: "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores y me supliques", lo que de alguna manera provocó algunos se cuestionaran si, en realidad, Gerard sí intentó recuperar la relación que tenía con la originaria de Barranquillas. Es bajo este contexto que el paparazzi Jordi Martin salió a dar tremenda revelación.

Y es que, según palabras del fotógrafo, Piqué sí habría intentado regresar con Shakira a un mes de que explotara la bomba de su ruptura; sin embargo, aún mantenía una relación con Clara Chía. De ser esto real, tendría sentido la estrofa anteriormente mencionada. Martin profundizó declarando que la reconciliación no prosperó, por lo que siguieron en marcha con su separación y todo terminó en lo que ahora se conoce.

Piqué habría intentado regresar con Shakira

Estas declaraciones llegan junto a un nuevo rumor que envuelve a Gerard y es que, según una imagen publicada en las redes sociales de Julia Puig Gali, el exjugador fue captado recientemente en compañía de una joven abogada con quien se le relacionó sentimentalmente al atleta, por lo que se cree que, en esta ocasión, la mujer engañada sería la propia Clara Chía, el paparazzi ya mencionado informó: "¿La conoces, Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti".

Fuentes: Tribuna