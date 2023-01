¡Sale del aire! Chapoy confirma fin de 'MasterChef Celebrity' y despido de conductora de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pati Chapoy da una noticia que estremece a fanáticos de MasterChef, y es que confirmó que el reality en su edición de famosos ya no volverá con una nueva temporada este 2023. Sí, MasterChef Celebrity sale del aire. La titular de Ventaneando confirmó que TV Azteca optó por sacar de la programación el polémico reality show para enfocarse en retomar el MasterChef de antes, con participantes que sean cocineros amateurs y no famosos.

La conductora, junto a Rosario Murrieta, no aclaró si Tatiana continuará al frente de la conducción de reality de cocina, el cual había estado a cargo de Anette Michel antes de abandonar las filas del Ajusco para irse a Televisa, sin embargo, dejó entrever que podría no volver pues estuvo a punto de revelar quién sería candidata a la conducción, pero al final señaló que todavía no podían divulgar los posibles nombres.

'MasterChef Celebrity' sale del aire

"Van a tratar de retomar el MasterChef inicial. Era otro tipo de personas, el original, lo cual me parece maravilloso", indicó Chapoy, aunque no dio mayores detalles sobre cuando sería la fecha tentativa de estreno este 2023. La última temporada de MasterChef México se realizó en 2020, siendo de los últimos programas donde Anette Michel estuvo como presentadora, además de que fue la primera versión que no contó con la presencia del Chef Benito Molina.

Por otro lado, Chapoy confirmó otro cambio en la televisora, señalando que habrá un nuevo reality en TV Azteca que se llamará Amor en el aire, en donde reunirán a varios hombres y mujeres que están en busca de una pareja. Estos vivirán juntos durante un año en un casa ubicada en la República Dominicana: "Resulta que van a ser hombres y mujeres, cada quién en una casa, en Santo Domingo, pero van a vivir un año", dijo.

'Amor en el aire'

La titular de Ventaneando adelantó que las personas interesadas en participar ya pueden ver los requisitos para inscribirse en el portal de TV Azteca, pero advirtió que solo lo hagan si son solteros, para no engañar a los demás: "Ya se pueden inscribir, siempre y cuando sean solteros. Nada de que a chuchita la bolsearon. Imagínate que te llegue y luego este casado. Lloverán demandas. Estoy asombrada de que va a durar un año", comentó.

Se espera que los cambios en Televisión Azteca continúen a la orden del día, sobre todo después de la salida de la exdirectora de Contenidos Sandra Smester, con quien Pati Chapoy no tenía una buena relación. Desde entonces, han entrado y salido productores, además de que se ha optado por despedir a varios conductores de programas como Venga la Alegría y sacar del aire otros como Corazón Grupero.

Fuente: Tribuna