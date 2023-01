Tras besarse con actor y 33 años en Televisa, ex de Paola Rojas llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 32 años y que admitió haber tenido un amorío con Paola Rojas, regresó al programa Hoy este viernes 20 de enero para hacer fuertes confesiones. Se trata de Juan Carlos 'El Borrego' Nava, quien hace algunos años se volvió muy popular al formar parte del show nocturno Guerra de Chistes en el Canal Telehit.

El presentador nacido en la CDMX llegó a las filas de la empresa de San Ángel desde inicios de los 90's apareciendo en exitosas series y telenovelas como Mi pequeña traviesa, Clase 406, La Familia P. Luche, Ni contigo ni sin ti y La mujer del vendaval. También fue participante de dos ediciones del reality Big Brother: México y formó parte del elenco original del programa Hoy durante sus inicios.

Hace unos años el también productor de televisión confesó de forma accidental que había tenido un amorío con Paola Rojas, exesposa de 'Zague' desatando tremenda controversia: "La voy a quemar bien cañón... Paola Rojas", dijo en la pandemia, dejando claro que al parecer ella no estaba muy orgullosa de su relación. Hace poco Nava protagonizó la serie de comedia Perdiendo el juicio junto a los actores Paul Stanley y 'El Burro' Van Rankin.

Durante la mañana de este viernes 20 de enero 'El Borrego' reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que habló sobre los presuntos coqueteos que tuvo con la artista del momento, Shakira. Pero el presentador de 53 años aclaró que en realidad solo cenó con ella luego de entrevistarla: "Ni siquiera fuimos novios, lo que pasa es que estuvo aquí, tuvo como un inconveniente con la gente que la traía y nos fuimos a cenar de cuates".

Juan Carlos, quien incluso se ha besado con otros actores para entretener a la audiencia, también opinó acerca del tema que lanzó la colombiana con BZRP: "Mientras no se afecte a terceros, está bien". Cambiando un poco el tema, el actor felicitó a Hoy por sus 25 años al aire y no paró de elogiar a Andrea Legarreta: "s mi hermana, una chava súper talentosa, dinámica, ocurrente, increíble, yo he aprendido mucho con ella", expresó.

