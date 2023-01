Afamada actriz da el desgarrador testimonio de su abuso en la universidad: "Me callé"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente, una actriz sumamente famosa decidió romper el silencio sobre una de las experiencias más tristes de su vida, mismo que salió a la luz durante el estreno de la película documental de su vida. La celebridad narra que sufrió abuso y en aquel entonces, se negó a tomar cartas en el ámbito legal, puesto para ella misma era difícil procesar la idea de que había sufrido una violación.

Se trata de la actriz Brooke Shields, quien es principalmente conocida por su trabajo en La Laguna Azul, así como su participación como modelo en las campañas publicitarias de Calvin Klein de los años 90. Si bien, la famosa es recordada por su gran belleza y carisma ante las cámaras, la realidad es que debajo de todo el glamur se escondía un gran sufrimiento, hecho que trascendió gracias a su documental: Pretty Baby: Brooke Shields, mismo que fue estrenado en el Festival de Cine Sundance 2023, en el pasado viernes, 20 de enero.

Según palabras de la propia actriz, desde su participación en La Laguna Azul, filme que protagonizó a los 11 años y en el que apareció sin prenda alguna, la industria comenzó a sexualizarla. Tras ello, la famosa narró una amarga experiencia que vivió poco después de graduarse de la Universidad de Princeton, en el año 1987, cuando se reunió con uno de sus compañeros para charlar sobre las posibles oportunidades laborales que tendrían.

Brooke recuerda que comenzó a sentirse incomoda cuando su conocido le pidió que la acompañara a un hotel para pedirle un taxi, a lo que ella aceptó. Una vez dentro del cuarto, él se excusó y le dijo que la dejaría unos segundos para llamar a su transporte. Mientras tanto, la famosa se entretuvo mirando por la ventana con unos binoculares que encontró. Acto seguido, su compañero apareció sin prenda alguna en la estancia.

La actriz declaró: "La puerta se abre, la persona sale sin prendas, y yo tengo los binoculares, y estoy como 'mie...'. Bajé los binoculares, y él está justo sobre mí. Al igual que la lucha libre", la actriz declaró: "Creí que me ahogaría, por lo que simplemente me congelé. Pensé que 'no' debería haber sido suficiente y, solo pensé, 'Mantente con vida y sal' y simplemente me callé. Dios sabe que sabía cómo desvincularme de mi cuerpo. Yo había practicado eso".

Brooke relató que una vez que todo terminó, ella se encargó de pedir su propio taxi: "Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amigo". La actriz explicó que, al llegar con su amigo, ella le contó lo ocurrido y éste le explicó que había sufrido "abuso", pero ella se negó a creer eso, por lo que no tomó medidas legales sobre lo ocurrido y continuó su vida en el complicado mundo de la farándula.

Fuentes: Tribuna