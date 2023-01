Alessandra Rosaldo estremece a sus fans tras enviarle tremendo mensaje a Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Utah, Estados Unidos.- Alrededor del medio día de este sábado, 21 de enero, la cantante de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, logró estremecer a sus más de 5.3 millones de seguidores en Instagram, después de que no se guardó nada y le envió tremendo mensaje a su esposo, el productor, actor y director Eugenio Derbez... ¿será que está por dejar al comediante? Entérate en las siguientes líneas.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contrajeron nupcias el 7 de julio del 2012 y, aunque muchos creyeron que dicha relación no duraría, la realidad es que más de 10 años después, la pareja ha brillado por ser una de las más estables, no solo de la farándula de México sino de Hollywood. Por lo que no es de extrañarse que la cantante celebre todos los logros del actor de No se aceptan devoluciones.

Resulta ser que el día de hoy, la intérprete de éxitos como Fiesta publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le puede ver destilar amor y felicidad junto a Derbez, ¿la razón? Ambos están celebrando la proyección de la nueva película de Eugenio en el Sundance Filme Festival: Radical, misma que ya fue alabada en medios como Deadline por la gran actuación del comediante de Familia P. Luche.

En un amoroso mensaje, Alessandra no dejó de resaltar los logros que, contra todo pronostico, Eugenio ha conseguido en la difícil industria de cine de Hollywood: "No puedo estar más feliz y orgullosa de regresar a este maravilloso festival de tu mano. Hace 16 años te vi triunfar con 'La misma luna' y 'Padre Nuestro', que por cierto, ganó el festival. El año pasado, 'Coda', hizo historia rompiendo todos los récords y este año vuelves presentando 'Radical', una película que estoy segura que también hará historia y te llevará aún más lejos. Felicidades amor mío. Soy tu fan forever", declaró la famosa.

¿De qué tratará la nueva película de Eugenio Derbez?

Según algunos informes, Radical, es la historia de 'Sergio Juárez' un maestro que da clases en una escuela de bajos recursos, que se encuentra entre la frontera de Estados Unidos y México; sin embargo, dicho profesor se encuentra frustrado debido a la poca empatía que los niños muestran para aprender, así como del entorno de violencia y corrupción en el que están creciendo, por lo que decidió cambiar su forma de enseñar, lo que también cambió la vida de sus alumnos.

