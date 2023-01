Dinastía Pinal, de luto: Muere querida actriz en accidente y Televisa llora su repentina partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Pinal se viste de luto tras la muerte de una querida integrante, fallecimiento que llenó de dolor a toda la familia y destrozó a Silvia Pinal. Se trata de Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz, quien tenía una prometedora carrera artística. Viridiana fue recordada a más de 40 años de su muerte en Televisa, luego de que su pérdida no solo cimbrara a la familia, sino a la farándula entera.

Este 19 de enero habría cumplido 60 años de edad, por lo que en el portal de Las Estrellas decidieron recordar a la hija de la primer actriz. Viridiana tenía una prometedora carrera, sin embargo, un accidente automovilístico le arrebató la vida a los 19 años. En la sección 'El melodrama de la vida real' en el programa Cuéntamelo Ya! recordaron su corta trayectoria artística y mostraron algunos videos de su trabajo.

Viridiana Alatriste (QEPD)

Su padre Gustavo Alatriste era una de las personas más importantes del entretenimiento en México, mientras que su madre era y sigue siendo una de ls grandes actrices en México y una diva del cine, el teatro y la televisión. Su nombre se le puso en honor a la película Viridiana, protagonizada por su madre Silvia y producida por su padre, dirigida por Luis Buñuel en 1961. La hermana menor de la actriz Sylvia Pasquel actuó en telenovelas, obras teatrales y en el cine, en la película La seducción.

El 25 de octubre de 1982, la actriz acudió a una fiesta con sus amigos y al salir, condujo a su casa pero repentinamente perdió el control del vehículo, volcó y cayó en un barranco, perdiendo la vida al instante. De acuerdo con reportes, Viridiana decidió abandonar la celebración tras tener una discusión con su entonces pareja, el fallecido actor Jaime Garza. "Fue un ángel que desgraciadamente tenía un destino trágico", dijo el histrión sobre ella en una entrevista del 2018.

"Muy buen persona, my linda mujer con un futuro muy prometedor... pero Dios quiso llevársela", añadió. Hasta ahora, no se sabe cuál fue la razón exacta de lo que provocó su accidente, ya que no consumió drogas o alguna otra sustancia en la fiesta. Lo que sí se supo es que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó su muerte instantánea. Fue Sylvia Pasquel quien se enteró primero de su muerte, teniéndole que avisar a su madre y reconociendo su cuerpo en el lugar del accidente.

Por órdenes de Silvia Pinal, no se le realizó ninguna autopsia. "¿Qué te puedo decir? el dolor, la pena... eso no tiene explicación, no es una cosa que olvides... jamás. Siempre está contigo y siempre estás recordando, afortunadamente tengo recuerdos buenos", dijo doña Silvia en 2019. Sus restos reposan en la tumba familiar. La telenovela Mañana es primavera quedó inconclusa tras su pérdida. Aunque han pasado más de 40 años, todos afirman que su recuerdo sigue vivo.

Y aunque Silvia Pinal enfrentó fuertes problemas de salud el año pasado que encendieron alarmas, actualmente está muy bien y estable. "Bendito Dios ha ido mejorando, ando viendo si me la traigo a Acapulco... es un roble, qué mujer tan maravillosa", declaró Sylvia Pasquel en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana, revelando que aunque ya no volvería a los escenarios, recibirá otro homenaje donde la reconocerán en febrero con una medalla como 'La Mujer del Siglo'.

Fuente: Tribuna