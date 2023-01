¿Hunde a Irina Baeva? Tras cancelar boda, Geraldine Bazán traiciona a Gabriel Soto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de una separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto, es Geraldine Bazán quien rompe el silencio y da una pista sobre la complicada relación que tendría su exesposo con la rusa. En medio de fuertes rumores que aseguran que Irina y el galán de Televisa ya terminaron su relación luego de cancelar su boda y que Soto estaría conquistando a la colombiana Sara Corrales, Bazán hizo inesperada revelación.

Tanto Irina como Gabriel se han hecho de oídos sordos ante las especulaciones de que ya no sostienen un romance y que la rusa presuntamente no querría entregar su anillo de compromiso. Aunque ni la rusa ni el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte han confirmado su truene, afirmando que solo se han distanciado por trabajo, hay algunas pruebas que dirían lo contrario, mismas que han sido difundidas por el matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Y contrario a lo que se rumora, ahora es la exesposa del histrión, Geraldine Bazán quien sin querer dio una pista que apunta a que Irina Baeva y Gabriel estarían juntos en el mismo destino turístico. Durante una reciente entrevista para el programa Hoy, en la que además dejó claro que no hablaría sobre la presunta separación de Soto y Baeva, la actriz de Corona de lágrimas 2 ventiló que el padre de sus hijas se encontraba en Cancún luego de que finalizó las grabaciones de su melodrama Mi camino es amarte.

"Las niñas van a ir conmigo, están con su papá en Cancún y ahorita vamos a hacer un trueque, un cambalache de niñas. Nos vamos allá y allá me las entrega", señaló Geraldine. Y tras estas declaraciones, Irina reapareció en Instagram, donde publicó una serie de imágenes de su estancia también en un complejo turístico ubicado en Cancún-Tulum. En las fotografías, la actriz de Soltero con hijas aparece con su anillo de compromiso, aparentemente descartando que esté separada del actor.

La ruptura, sin embargo, no ha podido ser confirmada. Y es que ninguno ha querido ser muy claro sobre su relación y han señalado que no tienen fecha para su boda, insistiendo que no la podrán hacer mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que la familia de Irina no podría viajar a México. Además, no han aparecido juntos en algún evento público, al parecer no pasaron las fiestas decembrinas juntos y tampoco han publicado fotografías en redes sociales, lo que ha alimentado versiones que todo habría acabado.

Fuente: Tribuna