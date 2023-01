Luto en la música: Fallece cantante tras predecir su propia muerte; su viuda le da el último adiós

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El mundo de la música pierde a una estrella y se viste de luto tras confirmarse el deceso del cantante, compositor y guitarrista David Crosby a los 81 años. Aunque en un principio no se difundió su causa de muerte, su viuda Jan Dance confirmó que se debió a una "larga enfermedad". Crosby fue miembro fundador de The Byrds, donde tocó la guitarra y contribuyó con la armonía vocal de canciones como Eight Miles High, So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star y Turn! ¡Giro! ¡Giro!.

El músico, quien dio forma al sonido del rock en los años 60 y 70, fue expulsado del grupo musical por problemas con el líder Roger McGuinn, por lo que después formó el supergrupo Crosby, Stills y Nash con el músico Stephen Stills de Buffalo Springfield y Graham Nash de Hollies. El trío, que se convirtió en cuarteto en 1969 cuando se unió Neil Young, fue parte clave en el desarrollo del folk rock y el country rock.

El medio Variety informó sobre el deceso del cantante y citó un comunicado compartido por su viuda Jan Dance, quien dijo que Crosby murió tras "una larga enfermedad". El mensaje de Dance le dio el último adiós al artista: "Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y su alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su legendaria música (...) "Paz, amor y armonía a todos los que conocieron a David y a aquellos a los que tocó. Le echaremos mucho de menos".

Durante décadas, Crosby luchó contra su adicción a las drogas y varios problemas de salud derivado de esto, pero finalmente alcanzó la sobriedad y recibió un trasplante de hígado, aunque sí mantuvo su gusto por la marihuana. El dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock n' Roll se mantuvo activo en Twitter y el pasado 18 de enero respondió a una pregunta de un fan que estremeció a todos, pues algunos afirman que habría vaticinado su propia muerte.

En su último día activo en la plataforma, Crosby premonitoriamente respondió al tuit de un usuario que le preguntó quién puede entrar al cielo. "Escuché que es un lugar sobrevalorado... nublado", escribió Crosby. De inmediato, colegas lamentaron su fallecimiento y enviaron sus condolencias: "Es con una profunda y profunda tristeza que me enteré de que mi amigo David Crosby falleció", escribió el excompañero de banda de Crosby, Nash.

"Sé que la gente tiende a centrarse en lo volátil que ha sido nuestra relación a veces, pero lo que siempre nos ha importado a David y a mí más que nada fue la alegría pura de la música que creamos juntos, el sonido que descubrimos juntos y el profunda amistad que compartimos durante todos estos largos años", publicó. "Estoy desconsolado al escuchar sobre David Crosby", dijo Brian Wilson. "David era un talento increíble, un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa. Simplemente me quedé sin palabras".

