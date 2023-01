Mhoni Vidente: Salud dinero o amor; esta es la predicción para tu horóscopo este 21 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Seguramente estos días te has preguntado qué es lo qué le depara a tu destino y sobre todo qué es lo que este nuevo año traerá para ti. Por fortuna, Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de todo el país tiene la respuesta y, con ayuda de sus cartas ha destacado qué es lo que cada uno de los signos zodiacales debe trabajar, ya que esto te ayudará a atraer la buen fortuna y sobre todo, la paz y tranquilidad que a veces nos hace falta. Toma nota y ¡mucha suerte!

Aries

Es sábado y posiblemente te sientas sin ánimos de nada. A todos nos pasa que perdedor energía y en ocasiones no llega a desanimar para todo. No debes que este bajón te afecte especialmente en lo anímico. Hoy te recomendamos trabajar en tus ideas, buscar soluciones a los problemas que te empiezan a agobiar y sobre todo, hacer esa llamada que tanto estas postergando, verás que pronto todo se arregla.

Tauro

La creatividad está a flor de piel y por ello no debes dejar pasar la oportunidad de explotarla, ya que no solo te permitirá abrir puertas que pensabas jamás se iban a abrir, sino que además te acercarás a personas que a la larga te ayudarán a atraer abundancia. Piensa que creatividad no es solo cuestión de proyectos artísticos, sino que sabes que tienes esas ideas para echar a andar un negocio, trabajar en tu relación o simplemente consentirte, escucha a tu mente.

Géminis

Puede que las dudas se hayan apoderado de tu pensamiento y en el ámbito profesional sientas que no avanzas y que no hay beneficios. Tranquilízate que solo se trata de un momento de calma luego de todo el caos por el que tuviste que pasar. Poco a poco las cosas toman su rumbo y verás que los beneficios están más cerca. Cuidado con las personas con las que te rodeas, las envidias pueden afectar tu estabilidad.

Cáncer

Por fin los astros te sonríen y te han puesto en el mejor momento de tu vida. Puede que no lo sientas así pero verás que el Universo es sabio. Llegaste al lugar y tiempo perfecto para que notes a las personas que te ayudarán a conseguir tus objetivos, verás los proyectos que necesitabas para atraer la buena suerte y claro, las relaciones sentimentales son otras de las que están cada vez más cerca. Solo presta atención a cada detalle que es es lo que hará la diferencia.

Leo

Mucho trabajo viene para ti, así que no olvides recargar la batería pues necesitarás de mucha energía para salir avante. No desprecies las ofertas que llegan tu puerta, verás que si tu no cierras la posibilidad de crecer, el resto del año será de esta manera. Cuidado con tu salud, sabes que los excesos no son buenos y pronto podrías pagar la factura por tus actos.

Virgo

La idea de crecer económicamente no se sale de tu cabeza. Este es el momento adecuado para que americes cada idea y forma de conseguir tus objetivos, ya visualizaste mucho y ahora es momento de echar a andar las cosas. Si entre tus planes está un viaje, este es el momento, pronto los deberes te acabarán tanto que añorarás haber realizado los planes.

Libra

Sabe que estos días te has rodeado de energía negativa y poco a poco todo comienza a afectarte. No permitas que la ‘bola de nieve’ se haga más grande y mejor estudia las consecuencias de tus actos. Trata de no caer en los mismos errores del pasado, sabes que esto no es bueno ni para tu energía y mucho menos para que estabilidad emocional. No es buen miento de hacer firmas o cerrar tratos, n estas en tu mejor momento, será mejor postergar.

Escorpio

La semana está por acabar y qué mejor final que una noticia muy esperada, eso que habías estad anhelando pronto tocará a tu puerta, puede ser una nueva oferta laboral, la propuesta de un viaje, un proyecto alterno y porqué no, hasta un compromiso. Recuerda bañarte con agua de rosas o usa un poco de miel, la fortuna está cerca pero solo debes atraerla.

Sagitario

La melancolía puede que haga que tu energía y ganas que le ponías a las cosas se vayan apagando. Lo mejor para evitar caer en este ciclo será que por fin te des un descanso, Úsalo para cuidar de tu bienestar, terminar el libro que habías comenzado o simplemente ten una cta contigo mismo, verás que todo poco a poco regresa a la normalidad y la fortuna te vuelve a sonreír. No olvides usar algo amarillo, te ayudará a atraer la riqueza.

Capricornio

No permitas que la soberbia se apodere de ti. Recuerda que nunca dejamos de aprender y este es el momento ideal para que retomes tus estudios, inicies un curso o adquieras una nueva habilidad, verás que a futuro notarás que este conocimiento te abre las puertas para mejores proyectos y claro, abundancia. Ojo con los chismes, puedes salir afectado y tu confianza podría perderse.

Acuario

Aunque te esfuerces, recuerda que no podemos gustar a todo el mundo.No permitas que la manera en la que te han tratado afecte tu estabilidad emocional. Las misas ganas que pones para agarrarle a los nuevos inquilinos a tu vida, úsala para ti, n hay nada mejor que enfocarnos en lo que queremos y la manera en la que queremos que todo pinte a nuestro favor. Recuerda cuidar lo que comes, podrías enfermarte si no lo haces.

Piscis

Es momento que dejes de evadir a los demás, piensa que esa plática que puede te haya estado incomodando, deberás tenerla en cualquier momento. Puede que se trate de algún familiar, tu pareja o hasta tus compañeros de trabajo. Mientras más pronto aclares las coas, mejor fluirá la energía y tu estabilidad se irá recuperando. Al ya no pensar en lo que te agobia, podrás dedicarle tiempo a lo que sí te deja.

