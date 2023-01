Muerte inesperada: Fallece querido conductor de 'VLA' y actor de TV Azteca filtra su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras perder la vida de forma inesperada luego de padecer una gripe que se volvió neumonía, siguen las declaraciones sobre la herencia del conductor de Venga la Alegría Fernando del Solar. Como se recordará, el presentador de televisión perdió la vida en junio del 2022 a causa de una neumonía y desde entonces su herencia ha sido motivo de conflicto entre la madre de sus dos hijos, Ingrid Coronado, y su viuda Anna Ferro.

El actor de TV Azteca y mejor amigo de Fer del Solar, Rodrigo Cachero, confesó su postura ante los problemas que tienen Ingrid Coronado y Anna Ferro con relación a la herencia del famoso conductor argentino. Tras expresar que él lo eligió como el encargado de vigilar el fideicomiso de sus hijos Luciano y Paolo, Cachero reveló en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda lo que él considera justo sobre el controversial tema.

Ingrid Coronado y Fer del Solar

"Yo creo que Ingrid es una gran mamá, creo que fue una gran pareja. Yo cuando los vi juntos, los vi muy contentos se empezaron a distanciar pues por broncas ya personales, pero me parecería que la mayor parte de los bienes de Fer pues se les quedarán a sus hijos, a Paolo y a Luciano ¿no?", compartió, afirmando que conoce a Ingrid desde hace años: "Ingrid es muy buena administrando y es muy buena madre, y proveedora para sus escuelas, sus talleres, sus actividades especiales, sus viajes. Yo creo que sería lo más prudente".

Pese a que algunos internautas consideran que Anna como su viuda debe quedarse con la mayoría de sus bienes, Cachero recalcó: "Te decía, yo lo conocí 25 años y con Anna Ferro pues fueron en los últimos cuatro y medio, entonces realmente, pues aunque es la viuda, me parece que le debería de tocar pues algún porcentaje que haya designado Fer, para que pueda estar bien ella y Francisca su hija, que es un amor también. Yo creo que eso sería lo justo", opinó.

Anna Ferro y Fer del Solar

Sobre si debe tener contacto con ambas debido a la encomienda de Del Solar, aclaró: "No, no, solamente hasta que Paolo y Luciano cumplan 18, y yo vigilar que el fideicomiso se cumpla, pero me llevo muy bien con Ingrid. De hecho, salíamos a cenar ya cuando yo estaba divorciado y Fer no tenía novia e Ingrid ya se había separado de Charly. Salíamos a cenar, Fer, Ingrid, Andrés Palacios y yo como una vez al mes", recordó.

Con respecto a si ha podido ver a los hijos del conductor, el actor y productor manifestó que no ha podido por falta de tiempo debido al trabajo: "No, pero sí le he escrito a Ingrid están bien y todo muy cordial", dijo. Finalmente, Cachero lamentó no haber tenido la oportunidad de despedirse de su amigo como hubiera querido, debido a que en esta ocasión fue cuestión de tres días para que su salud se agravara y perdiera la vida.

Fuente: Tribuna