Salió del clóset: Tras veto de Televisa y volverse mujer, polémico actor reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien no solo triunfó en Televisa sino que también tuvo éxito en uno de los grupos musicales más populares de Latinoamérica, aparece en el programa Hoy con tremendas declaraciones. Se trata de Christian Chávez, quien protagonizó la telenovela Rebelde y formó parte del grupo RBD. El artista, quien salió del clóset hace varios años y ha causado polémica por vestirse como mujer, rompe el silencio sobre la ausencia de Poncho Herrera en su regreso a los escenarios como grupo.

El histrión de 39 años, quien dio vida a 'Giovanni Méndez' en la exitosa telenovela producida por Pedro Damián a principios de los 2000 (remake de la argentina Rebelde Way), estuvo 18 años en las filas de San Ángel participando también en otros melodramas como Clase 406. Aunque hace unos meses sostuvo que Televisa lo habría vetado por divulgarse su orientación sexual, ahora aparece en el matutino Hoy para pronunciarse sobre el hecho de que Poncho Herrera será el único que falte a la gira que harán este año.

Poncho Herrera será el único ausente en la gira

Luego de anunciar con bombo y platillo que la exitosa agrupación pop volverá a los escenarios tras más de 14 años de ausencia, Chávez se sinceró sobre los motivos que llevaron a 5 de los 6 integrantes originales de RBD a reunirse para realizar una gira por Estados Unidos, Brasil y México a finales de este año: "Esta vez se pudo, ahora sí que todas las agendas (se juntaron), lo que cada uno necesitaba".

Y añadió: El universo ahora sí que conspiró, como dice también Anahí, y los fans, creo que el amor de los fans es algo que nos ha hecho también a nosotros estar aquí presentes, todo el tiempo, y bueno sí, estoy muy contento, ¿qué te puedo decir?, estoy que no me la creo", explicó Chávez. Y sobre si considera que será un tour exitoso, mencionó: "Dios quiera la verdad, nosotros estamos muy emocionados de poder tener esta oportunidad de volver a estar en el escenario por única ocasión".

Poncho Herrera será el único ausente en la gira de RBD

"Porque muchas personas dicen 'es el regreso de RBD’, y creo que también eso que le quede claro a las personas, nosotros no estamos regresando, vamos a hacer este reencuentro, estas fechas, y es lo que vamos a hacer". Sobre lo más complicado que pasaron para concretar la gira, dijo: "Creo que el poder estar juntos y que se dieran las fechas, fue una conspiración del cielo, y creo que también el momento en el que sentimos esta necesidad de la gente de la música de Rebelde y de RBD y el cariño que sentimos constante de las personas".

"Entonces creo que literal, como ya lo dije, el universo conspiró y estoy muy agradecido". Finalmente, Chávez apoyó a Poncho Herrera con respecto a su decisión de no unirse a la esperada gira, en donde participan Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian. "Creo que nosotros entendimos perfectamente que, si a una persona no le gusta bailar y cantar, no es lo que le gusta, pues ¿para qué lo hace?, claro, es totalmente respeto", concluyó.

