Destrozan a conductora de TV Azteca por atrevidas fotos: "Valórate un poquito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales pueden ser un gran medio para que los famosos puedan tener un trato más íntimo con sus seguidores, ya que funciona como una gran comunidad donde pueden publicar fotografías, videos y, en ocasiones, hasta podrían realizar un 'en vivo', donde las estrellas procuran responder a las inquietudes de sus fans; sin embargo, dichas aplicaciones pueden funcionar como un arma de doble filo.

Como algunos recordaran, más de un artista ha entrado en controversia por el contenido que llegan a publicar en sus respectivas cuentas, un ejemplo de ello fue Ángela Aguilar, quien hace casi un mes fue presa de criticas por apoyar a la selección de Argentina durante la Copa Mundial del 2022, pero la cantante de La Llorona no es la única que ha sido presa de ello, sino que el pasado sábado, 21 de enero, una celebridad de TV Azteca fue atacada fieramente por sus más de 2,5 millones de seguidores.

Se trata de Vanessa Claudio, quien es conocida por su participación en programas de la talla de Al Extremo y Venga la alegría. Resulta ser que la originaria de Puerto Rico entró al ojo del huracán el día de ayer, cuando publicó un par de fotografías en blanco y negro donde se le ve posar con su mascota, un encantador Pomerania, el problema radicó en que muestra demás en la parte inferior de su cuerpo.

Fotografía de Vanessa Claudio

Según la publicación, Vanessa estaba buscando posar de manera despreocupada y relajada para mostrar lo que se hace un sábado por la mañana: "A veces solo necesitas el tiempo para el 'relax'. ¿Quién más tiene un viernes tranquilo?", preguntó la cantante; sin embargo, lejos de captar la pregunta, sus fans estallaron en furia contra ella por mostrar su glúteo y parte de su muslo, cosa que desagradó a más de uno.

Llaman vulgar a Vanessa Claudio por mostrar atrevidas fotos en Instagram

Ante esto, la famosa fue criticada en la sección de comentarios: "¿Por qué te tienes que sexualizar Vanessa? Tu no necesitas eso, estás empezando a caer bajo. No lo hagas. Tan bien que ibas, ¿qué te pasa?", "Tu nada más enseñando, ¡qué pena que te vendas así!", "Vulgar, cree ella que por mostrarse calata es bonita. Hay que quererse un poquito", "¿Qué necesidad de mostrar una foto así para expresar su estado? No concuerda", "Esta siempre de regalona. Busca marido. Valórate un poquito, ¿a quién de tu ex que te dejó quieres provocar?", entre otros comentarios.