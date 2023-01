Tras escándalo, Ángela Aguilar celebra el Día del Mariachi y la atacan: "Ya no caes bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 18 de enero, Ángela Aguilar entró al ojo del huracán, después de que se filtraran fotografías subidas de tono que no pertenecían a ella, sino que sobrepusieron su rostro en el cuerpo de una actriz de filmes para adultos, así como también se supo de la existencia de un video, el cual supuestamente también pertenecería a la famosa y del cual, nada se ha mencionado.

Si bien, la denominada princesa del regional mexicano anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que procedería legalmente bajo la Ley Olimpia por la distribución de dichas imágenes, al igual que como sucedió el pasado mes de abril, cuando se filtró la noticia de que mantenía una relación con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella, la celebridad y su familia han procurado continuar con su vida con normalidad y guardar silencio.

Es bajo este contexto que la intérprete de temas como Ella qué te dio y Ahí donde me ven compartió un mensaje en su perfil de la red social del ave azul, donde escribió: "Hoy es un día para celebrar a todos aquellos que le ponen música a México, feliz Día del mariachi". Ángela acompañó su publicación con una fotografía de ella utilizando un vestido rojo, un chal dorado, al tiempo en el que estaba rodeada de varios músicos.

Créditos: Twitter @AngelaAguilar_

Si bien, en meses anteriores, esto habría bastado para que sus millones de fans la llenaran de halagos, la realidad es que la sección de comentarios estaba llena de mensajes de odio y desaprobación por su actitud " arrogante"de la celebridad al apoyar a la selección de Argentina durante la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre del 2022. Incluso hubo quienes añadieron un video de TikTok, donde buscaban argumentar su enojo hacía la cantante de Qué agonía.

Entre los comentarios se podían leer cosas como: "Lo que tienes que hacer para que la gente te crea argentina, sabes que ya gente no va a tus conciertos", "En Argentina no escuchan mariachi", "Creo que ya no les caes bien a muchos, Ángela, y creo que te lo ganaste a pulso. Si fueras la mitad de lo que era tu abuelo en paz descanse, serías de las mejores artistas en México. Recuerda no todo es cantar, también hay que tener los pies sobre la tierra", otros tantos compararon a la menor de los Aguilar con su prima Majo, como en el siguiente video.

