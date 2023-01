Yuri traiciona a Televisa con 'Ventaneando' y Daniel Bisogno la humilla en pleno programa en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada cantante Yuri, quien empezó su carrera en Televisa y hasta fue protagonista de telenovelas, de nueva cuenta se encuentra metida en la controversia pues el conductor Daniel Bisogno dejó muy en claro que la detesta. Durante una reciente transmisión del programa Ventaneando, el también actor explotó contra la veracruzana y le envió un contundente mensaje.

Resulta que la intérprete de canciones como Apagón y Maldita Primavera fue entrevistada por reporteros de la emisión de espectáculos de Pati Chapoy y además de hablar sobre ella, también aprovechó para enviar unas palabras a todo el elenco debido a que están celebrando sus primeros 27 años al aire: "Pronto voy a ir (al foro), vas a ver", expresó emocionada.

Sí, Yuri anunció que próximamente visitará el foro de Ventaneando por primera vez, sin embargo, hubo un integrante del programa que no quedó contento con su anuncio. 'El Muñe' desairó a la cantante jarocha en plena transmisión en vivo y le dejó claro que en ese set no es bien recibida: "¡Ah, qué bueno, pero no vamos a estar", dijo con cara de desagrado. No obstante, esta no es la primera vez que Daniel la destroza.

Mira a partir del minuto 13:30

El año pasado 2022 Bisogno, quien ha enfrentado rumores de ser gay pese a que estuvo casado y tiene una hija (Micaela), también se le fue a la yugular a Yuri por su rechazo a los miembros de la comunidad LGBT, y es que como se sabe, la intérprete a hecho fuertes comentarios contra ellos. En una ocasión la 'Güera' señaló que los homosexuales por defecto son portadores de enfermedades venéreas como el VIH.

De hecho en octubre el conductor de años tuvo un encontronazo con Chapoy pues este dijo que Yuri no debía de opinar acerca de las adopciones que hacen los gays, asegurando que "nadie opinó sobre la adopción que ella hizo con su hija". En ese momento la líder de los espectáculos le dijo a Daniel que estaba equivocado y que Yuri podía opinar de cualquier tema, mientras que este señaló que entonces la famosa se atuviera a las consecuencias, en este caso críticas.

Ella puede decir lo que quiera públicamente, para eso están los medios", dijo Pati defendiendo a la veracruzana.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando