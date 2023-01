Adiós TV Azteca: Tras 10 años en Televisa y duro rechazo, Laura G queda fuera de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura G de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales y de la prensa debido a que este lunes 23 de enero dejó al elenco de Venga la Alegría en medio de todos los rumores sobre más despidos en el matutino de TV Azteca. Durante meses se ha especulado que la regiomontana está en la 'lista negra' de conductores que saldrán del aire por orden de los ejecutivos.

La también locutora de radio empezó su carrera en la empresa de San Ángel desde 2008 como reportera del matutino Hoy donde se dijo tuvo varios roces con las titulares de la emisión, Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Luego ganó fama y se dio a conocer por su participación en programas como Los diez primeros y Sabadazo, pero lamentablemente el escándalo del 'Cabañazo' hundió su carrera en la televisora.

Como se recordará, mientras conducía la sección de espectáculos en el noticiero Primero Noticias, Laura fue captada saliendo de una cabaña en La Marquesa con el periodista Carlos Loret de Mola, quien en ese momento era su jefe y además estaba casado. Fue vetada de Televisa luego del escándalo y en 2018 se incorporó a las filas de la televisora del Ajusco con el programa El club de Eva. Meses después se unió al elenco de Todo un show.

Además desde 2019 'La G' se integró a VLA, pero este lunes 23 de enero no acudió a trabajar al matutino del Canal Azteca Uno y eso desató la preocupación de todos sus fans pues especulan que podría haber sido despedida. Esta mañana quienes aparecieron a cuadro fueron 'El Capi' Pérez, Pato Borghetti, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda y Kristal Silva, así como el nuevo integrante del elenco Mauricio Barcelata.

Cabe resaltar que algunos televidentes sí mostraron su felicidad por no ver a la conductora entre el elenco de VLA y mediante las redes sociales han manifestado que no la quieren de regreso. Sin embargo, Laura no fue despedida del matutino y en realidad no está en el foro de Venga la Alegría porque esta semana estará de vacaciones. En sus historias de Instagram la regiomontana mostró que se encuentra de viaje familiar en Argentina, país natal de su esposo.

