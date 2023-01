Desde 'VLA', mamá de Geraldine Bazán se burla y hunde a Irina Baeva tras fracaso con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz y conductora Geraldine Bazán, de nueva cuenta está dando de qué hablar con sus declaraciones pues hace algunas horas se entrevistó con reporteros del programa Venga la Alegría y opinó acerca de los rumores de ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Como era de esperarse, la señora se burló de la actriz rusa y la destrozó por seguir usando el anillo de compromiso.

Hay que recordar que durante los últimos meses se ha dicho que Soto y la mujer nacida en Moscú, Rusia finalizaron su relación luego de 5 años juntos y haber cancelado su boda en repetidas ocasiones por dificultades para llevarla a cabo. Horas atrás colaboradores del matutino de TV Azteca buscaron a la mamá de Geraldine para que diera su opinión y esta señaló que no le interesa saber si siguen o no juntos:

No sé si andan, si no andan, esas son cuestiones comerciales", expresó.

Asimismo, la exsuegra del galán de novelas como Amor Dividido y Mi camino es amarte fue cuestionada sobre porqué Baeva no ha dejado de usar la argolla de compromiso que le dio Gabriel y ella respondió: "Serán costumbres de su país, no sé, a lo mejor así lo hacen allá. Yo no sé, a lo mejor tenía la ilusión", declaró. Y cuando se le preguntó si sus nietas Elissa y Miranda ya habían convivido con la nueva pareja del actor, Sara Corrales, Ortiz respondió contundente.

Yo creo que los padres tratan bien a sus hijos y entre menos relación tengan con sus pretendientes es suficiente".

Cabe resaltar que este fin de semana se apagaron los rumores de que Irina y Soto terminaron su compromiso pues aparecieron de vacaciones juntos en un exclusivo hotel ubicado en la Riviera Maya. El periodista Álex Kaffie asegura que el también modelo de 47 años se está dando una segunda oportunidad con la villana de melodramas como Soltero con hijas porque presuntamente él no pudo conquistar a Sara:

Así lo reportó el 'Villano' en sus redes sociales: "Tal parece que como Sara Corrales no quiso ser su novia y lo rechazó, Gabriel Soto ha reanudado su relación con Irina". Por su parte, la misma actriz rusa de 30 años ya publicó un par de instantáneas en sus historias de Instagram en las que se aprecia la mano de un hombre, quien evidentemente es Gabriel. ¿Crees que el actor y Baeva alguna vez sí estuvieron separados?

Irina y Gabriel reaparecieron juntos

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria