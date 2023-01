¡Despiadada venganza! Tras infidelidad, Shakira humilla de la peor manera a Piqué y Clara Chía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Shakira y Gerard Piqué continúan dando de qué hablar en redes sociales luego de que la cantante colombiana lanzara un tema con el productor argentino Bizarrap (BZRP Music Sessions #53) en donde arremetía contra el exfutbolista español y su nueva novia Clara Chía por su presunta traición e infidelidad. La colombiana continúa su venganza y los hunde de la peor manera en nuevas imágenes.

La artista apareció en su balcón para saludar a sus seguidores a casi dos semanas de lanzar un explosivo tema en la que arremete con su expareja Gerard Piqué y su nueva amante, Clara Chía Martí. Desde el estreno de la canción, Shakira se ha convertido en la gran protagonista del momento, pues ha batido récords con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y 184 millones de visualizaciones en YouTube.

La nueva canción de la colombiana se ha convertido no solo en su "venganza perfecta" contra Gerard y Clara, sino también en una especie de himno de empoderamiento femenino. Con una sudadera blanca y un gorro, la intérprete de Monotonía y Ojos así se mostró feliz y sonriendo en medio de la controversia. Relajada, Shak lució en su mejor versión en medio del escándalo de los supuestos engaños amorosos del exfutbolista español.

En el pecho de la cantante se alcanzó a leer el mensaje "Las mujeres facturan", una parte de la letra de su canción, lo que reiteró su venganza en contra de Piqué. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", dice parte del exitoso sencillo. La colombiana presumió su sudadera con el contundente mensaje luego de que algunas de sus seguidoras le hicieran llegar a través de su hermano un libro feminista.

Además, ha desatado una ola de cariño sin precedentes hacia ella, cuyo domicilio en Barcelona se encuentra repleto de fans. Sus seguidores cantan sus éxitos y corean su nombre con la esperanza de verla en persona y transmitirle su cariño. Shakira no dudó en asomarse al balcón de su casa para corresponder el apoyo incondicional que, como confiesa, la ha emocionado. "Han hecho tanto por mí, muchas gracias", les dijo Shak, prometiendo tomarse un foto con ellas. Hasta el momento la colombiana habría facturado con esta canción, en apenas 10 días, 2 millones de euros.

