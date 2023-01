La televisión mexicana se viste de luto: Confirman la muerte del comediante Polo Polo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 23 de enero, se reportó la muerte de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, comediante mexicano mejor conocido como Polo Polo a la edad de 78 años, deceso del que se supo, fue a consecuencia de un paro cardiaco del cual no pudo ser estabilizado. Por ahora, la familia del antes mencionado ha guardado silencio pues cabe destacar la noticia fue revelada a través del programa de Televisa, Cuéntamelo Ya.

El comediante, quien era uno de los máximos exponentes en cuanto al doble sentido se refiere, había manifestado el pasado 2016 el deseo de retirarse y poner fin a su carrera sin que diera detalles del motivo por el cual ya no estaría sobre los escenarios; no obstante, se especuló que era por motivos relacionados a su salud. Hasta ahora, este dato tampoco se ha confirmado ya que en redes sociales se han difundido mensajes de condolencia para la familia y amigos.

Foto: Twitter

Polo Polo es hasta ahora uno de los comediantes más reconocidos del país; incluso, su talento para hacer reír y sobre todo hacer uso del albur y el doble sentido, lo llevaron a tener fama en Estados Unidos donde realizó varias giras con llenos totales. Fue su popularidad con el público el que a su vez lo llevó a incursionar en diversos programas de Televisa y películas que hasta ahora se consideran por los fans como clásicos del séptimo arte en México.

La mayoría de los chistes de Polo Polo decía, se trataban de anécdotas personales; sin embargo, también se valía del acontecer político y social para sus rutinas que llegaron a ser del agrado del público de toda habla hispana. La carrera de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez inició en 1976 y desde entonces, se ganó el afecto del público pues además de hacer uso de lenguaje explícito, retrataba la manera de vivir de la ciudadanía con mucha picardía, algo que lo llevó a decir que su éxito era porque muchos veían reflejadas sus rutinas en la vida diaria.

A pesar de ya no estar activo, Polo Polo es considerado el pionero del stand up en México. Tras su retiro de los escenarios, mantuvo un perfil bajo y de manera ocasional se le veía publicar algo en redes sociales. Algunas de las enfermedades que se le adjudicaron fue Alzheimer pero el comediante de inmediato descartó este diagnóstico. "He contado chistes toda mi vida, mi memoria está super trabajada".

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna