¿Lo hunde por infiel? Sergio Mayer filtra secreto de Jorge Salinas tras declaraciones de su 'amante'

Ciudad de México.- En su más reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor y político mexicano Sergio Mayer opinó acerca del fuerte escándalo que atraviesa su colega y amigo Jorge Salinas luego de que saliera a la luz que engañó a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga de nombre Anna Paula. La especialista de la salud ha hecho fuertes declaraciones en contra del galán de Televisa asegurando que este sí le coqueteó.

Además no ha dejado de dar entrevistas a programas televisivos para relatar los detalles de la presunta infidelidad que cometió el protagonista de melodramas como La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Durante una entrevista con Luis Magaña, Anna declaró que Salinas sí le coqueteó y que además hasta la besó sin su consentimiento, además de que señaló que no duda que haya planeado que un paparazzi los captara.

Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: 'Hay paparazzis aquí'", relató.

En una entrevista con reporteros del programa Venga la Alegría y otros medios, Sergio Mayer salió en defensa del presunto infiel y aseguró que las fotografías no prueban su engaño y señaló que Salinas es un hombre bastante cariñoso: "No se ve dónde la está besando, dónde están las caras, no se ve nada, fue un besito de 'hola o bye', no quiero justificar a nadie pero Jorge es muy juguetón, te agarra, te abraza, te besa, te jala", declaró.

Luego Mayer comentó que la nutrióloga está tomando muy malas decisiones al salir a hablar con la prensa, pese a que ella no trabaja en el medio: "Es evidente que es una mujer que no maneja los medios, no sabe ni qué contestar, aceptó que hubo un beso pero no dijo qué clase de beso, cómo se despidieron", explicó. El esposo de Issabela Camil también comentó que ya buscó a Jorge, pues es su compadre, pero este no le respondió.

El exgalán de las novelas de San Ángel asegura que Salinas suele desaparecerse cuando atraviesa escándalos: "Jorge cuando entra en temas así de polémica no contesta". Y ya para finalizar, Sergio también aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a Elizabeth Álvarez por esta lamentable situación: "A mi comadre le mando todo mi cariño y respeto, sí les puedo decir que tienen una familia hermosa", dijo contundente.

