Luto en TV Azteca: Muere querido actor de Televisa a los 62 años y filtran última voluntad en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana hace algunas horas dando una entrevista exclusiva en la que contó cuál fue la última voluntad que dejó su esposo, quien era un reconocido actor de Televisa. Se trata de Bella de la Vega, quien desde el pasado 2021 enviudó tras la partida de su marido, el actor y productor de José Ángel García.

La también modelo y cantante se entrevistó con el matutino de TV Azteca para de nueva cuenta hablar pestes de su hijastro, Gael García Bernal, a quien señala de haber tenido en abandono a su padre durante sus últimos días con vida. La controversial Bella asegura que su esposo le dejó encargado al actor mexicano que la ayudara a ella a seguir fortaleciendo su carrera e incluso, hasta que la llamara a trabajar con él.

La última voluntad que había, que incluso José Ángel dejó en videos que llegó a hacer públicos en televisión e internet, era que a él le hubiera gustado mucho que Gael me tomara en cuenta para trabajar con él, en alguna serie o película como actriz".

José Ángel García con su esposa e hijos

Sin embargo, De la Vega relató que no tiene muchas esperanzas de que Gael se acerque a ella y volvió a referir que siempre fue un mal hijo: "José Ángel pidió que Gael me ayudara, me tomar de la mano y me ayudara a crecer como actriz, pero si no fue a ver a su papá cuando se estaba muriendo, qué puedo esperar yo para mí", expresó contundente. Tras la muerte del productor, la actriz ha tenido varios trabajos en la televisión.

La también conductora primero se unió a la televisora del Ajusco para participar en el reality Survivor México, luego fue invitada de VLA y concursante de ¡Quiero Cantar!. También se volvió empresaria ya que comenzó vender ropa de su propia línea de lencería además de que abrió un perfil en una conocida plataforma para vender contenido exclusivo a sus seguidores. Incluso grabó contenido con la controversial argentina Sabrina Sabrok.

Fuente: Internet

Como se recordará, Bella confesó que tras la muerte de su esposo cayó en una profunda depresión y crisis económica. Ahora que se cumplieron dos años de la triste muerte del productor, por problemas respiratorios, su viuda nuevamente saca a la luz los problemas que tenían él y su hijo. Ante las cámaras del Canal Azteca Uno, la actriz volvió a insistir que Gael sabía las condiciones en las que se encontraba su padre y dijo que nunca quiso visitarlo.

Le pidió a Gael que por favor fuera a verlo pero no hubo respuesta, incluso le dijo literal y textualmente 'Hijo, estoy muy mal', pero él aún estaba vivo, hablando y pidiendo compañía, apoyo, pero no hubo la respuesta y eso es una tragedia", relató consternada.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria