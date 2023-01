"Me mandaba cartas escritas con sangre": Conductora de 'VLA' narra que tenía un fan obsesionado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presentadora del programa Venga la Alegría, Tábata Jalil, quien es la más longeva al aire en dicho matutino, narró para el podcast de La Cotorrisa, que durante un tiempo tuvo que lidiar con un fan obsesionado con ella, quien incluso le mandaba cartas escritas con su propia sangre, así como múltiples regalos costosos que ella regalaba al staff para atraer sus vibras.

En su relato, la también reportera menciona que fueron alrededor de 9 meses, en los que el hombre de apellido Vera estuvo mandándole múltiples regalos, en los cuales le decía que en la otra vida tuvieron una conexión, por lo que él buscaba reunirse con Jalil, quien en todo momento tomó sus precauciones ante las acciones del sujeto, quien con el paso del tiempo se fue retirando.

Tábata Jalil en La Cotorrisa

De terror eh... Yo si regalaba las cosas allá en la oficina, duró como unos 9 meses, y hasta que yo dije 'ya', tuvimos que recurrir a la Policía Cibernética para dar con las redes del humano que me estaba acosando y en Azteca tuvimos que poner restricciones y obviamente se le puso un alto", argumentó

Además añadió que se realizó una investigación para conocer sobre su identidad, pues durante un tiempo temió por su integridad, debido a que sus acciones no eras las correctas, además de que se llegó a presentar donde ella grababa, sin embargo, no especificó si la acosaba o bien si invadía su espacio, pues cabe mencionar que hay muchos fans que acostumbran hacer ese tipo de cosas.

Aunque no dijo cuando ocurrió esto, Jalil menciona que en la actualidad ya no se encuentra con preocupaciones ante el ataque de otro fan, pues ahora con las redes sociales tiene más cercanía con ellos, donde a pesar de recibir uno que otro mensaje fuerte, estos no suelen provocarle temor a comparación con lo que recibían en aquellos tiempos.

Por su parte, los standuperos, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez mencionaron que ellos en una ocasión tuvieron que cambiar la oficina en la que grababan, esto luego de que algunos fans se daban cita al exterior de este para pedirles fotos y estar junto a ellos, al no permitirles continuar de manera habitual con su programa de redes sociales.

