Niurka se burla y hace pedazos a Paty Navidad por "fea" y le manda fuerte mensaje: "¿Qué te pasó?"

Ciudad de México.- La afamada actriz cubana Niurka Marcos de nueva cuenta dio de qué hablar debido a que hizo polémicas declaraciones en contra de su colega Paty Navidad, con quien compartió créditos en varias telenovelas de Televisa como La fea más bella. Fiel a su controversial estilo, la llamada 'Mujer escándalo' destrozó a la mexicana por su físico ya que tiene tiempo subiendo de peso y hasta la tachó de "fea".

En días pasados la madre del cantante Emilio Osorio y de la actriz Romina Marcos ofreció una conferencia a diversos miembros de la prensa y estos le preguntaron sobre qué opinaba sobre la actual concursante del reality La Casa de Los Famosos, donde ella también participó. Como se sabe, la originaria de Sinaloa ya causó controversia en este programa pues confesó que sentía que era un ser de otro planeta, como un extraterrestre.

Sin embargo, a Niurka le interesó poco hablar del tema y prefirió destrozar a la intérprete de melodramas como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón por su drástico cambio físico: "Ay cómo ha engordado ¿qué le pasó? a Paty tan bella, qué feo cuerpo tiene, perdóname amiga", expresó 'Mamá Niu' sin importarle hacer sentir mal a su excompañera.

Antes y después de Paty Navidad

Y aunque una reportera le recordó que Paty ha subido varios kilitos porque está enferma, Marcos señaló que en realidad está irreconocible porque no se cuida: "¿De qué? no la fealdad no es una enfermedad es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida". Pero las declaraciones de la cubana no quedaron ahí y así terminó de hundir a la ahora estrella de Telemundo.

Era de las más bonitas, Paty Navidad ¿por qué se abandonó mi amiga? ¿qué le pasó?", dijo Niurka.

Hay que recordar que Paty ha dicho que su importante aumento de peso se debe a un problema con la tiroides y un desorden hormonal, pero afirmó que ya estaba en tratamiento médico: "Me hincho y aparte traigo un problema de tiroides. Por los que preguntan luego, es que sí, las mujeres tenemos desórdenes hormonales. Vengo padeciendo desde hace algunos años; comenté que tuve un prolactinoma, ahorita traigo un desorden de tiroides".

