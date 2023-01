¿Qué te depara el destino este lunes? Mhoni Vidente te presenta el horóscopo para hoy 23 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente te presenta los horóscopos para que te enteres qué te depara el destino durante este inicio de semana, la cuarta del año 2023. Entérate a detalle de qué le dicen los astros a cada signo del zodiaco y descubre cómo te irá en temas de amor, dinero y salud hoy lunes 23 de enero.

Aries

Hoy se te recomienda tener cautela a la hora de hablar y es que es mejor callar o decir lo que estás pensando para poder terminar la jornada sin contratiempos ni problemas. Los amores de una sola noche no son tan malos, recuerda que eres un signo de fuego y por ello siempre hay espacio para la pasión. No hagas gastos innecesarios y cuida tu cartera.

Tauro

Es muy probable que este lunes tengas que tomar una decisión muy importante, la cual ya lleva días dando vueltas por tu cabeza. Deja el miedo y recuerda que de ti depende el futuro de tu propia vida. Tampoco temas en abrirle las puertas del amor a tu vida, ya que no siempre habrá nuevas oportunidades. Ten paciencia y cuida tus gastos, dale prioridad a las cosas que realmente importan.

Géminis

Mira a tu alrededor y date cuenta que las personas que están junto a ti han cumplido grandes metas. Tú también puedes conseguir tus sueños, solo necesitas vencer todos tus temores. Un nuevo amor podría sorprenderte este día. No es necesario que siempre estés para las personas que no te entregan nada bueno. Podrías recibir regalos en tu trabajo gracias a tu gran desempeño.

Cáncer

En este inicio de semana las personas que nacieron bajo el signo de cáncer tienen mucho qué decir, aunque muchas veces les cuesta alzar la voz en público. Hoy tendrás confianza para hablar eso que tanto quieres. Para limar asperezas con tu pareja es necesario que te quedes en casa y compartas tiempo de calidad con ella. Si estás soltero, no dejes que esto te haga sentir que no hay nadie para ti.

Fuente: Internet

Leo

Recibirás una gran lección y aprendizaje de las personas que te rodean. No dejes pasar la oportunidad de seguirte preparando y creciendo. En el amor estarás llena de fuego con tu pareja y si aún no tienes, ya llegó el momento para conocer a alguien muy especial para algo duradero. Confía en el dinero que invertiste, fue dinero muy bien gastado y pronto verás los frutos de ello.

Virgo

No dejes pasar las oportunidades que sabes presentarán una gran mejoría. Aférrate a ellas con uñas y dientes y pelea hasta el final. Para lograr que otros te respeten, es importante que los trates bien. Unas vacaciones podrían llegarte el día de hoy, a través de una invitación. Es el momento perfecto para que te vuelvas más unida a tu pareja. Ten en cuenta que para lograr tus objetivos, deberás invertir unas horas extras en el trabajo.

Libra

Necesitas un empujón para volver a ver la realidad que has estado ignorando últimamente. Recuerda que ese empujón viene algunas veces de nosotros mismos. Las parejas estables respiran a un ritmo mucho más lento que las ocasionales. Las peleas o problemas tienden a durar más. No desesperes. Una figura del pasado podría estar pensando en ti, pero tiene mucho miedo en acercarse.

Escorpion

Si tienes la oportunidad de hacer algo nuevo hoy, no te reprimas. Una comida con amigos podría ser una buena opción para conocer a una nueva persona y ella podría significar algo importante en tu vida. Procura liberarte y ser más aventurero aunque te resulte difícil. Comienza a prestarle más atención a tu piel, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. Podrías empezar tomando mucha agua e hidratarla.

Sagitario

Tienes un inicio de semana bastante ocupado, ya que debes de realizar varias actividades a lo largo de la jornada. No dudes en pedir ayuda en caso de darte cuenta que no está siendo suficiente tu esfuerzo. Recuerda que no estás solo en el mundo. Las peleas han incrementado mucho con tu pareja, procura tener más paciencia. Se más cuidadoso en la forma en la que administras tus recursos económicos.

Capricornio

Si te dedicas a las artes o a escribir, la inspiración estará a la orden del día. Si tienes que hacer algo por la tarde, trata de ordenar tus tiempos. Te podría sorprender las cosas que eres capaz de alcanzar si pones el empeño y la voluntad para hacerlo. No temas poner tus metas en alto. Los problemas del hogar déjalos en casa y los del trabajo en el trabajo. No mezcles, o tu salud mental y tus nervios te pasarán factura.

Acuario

Si quieres lograr conquistar a esa persona especial, procura ponerle más atención a sus gustos y sueños. No dejes de lado actividades que amas solo porque tu entorno no esté de acuerdo con ellas. Siempre y cuando estas no representen un daño a tu salud. Aclara tu mente para tener una visión más alta de los asuntos que tanto te preocupan.

Piscis

Si pasas tu vida dudando de lo que los demás dicen de ti, nunca lograrás tus metas. Es un mal momento para los que nacieron bajo el signo de piscis ya que descubrirán los engaños y mentiras que le hicieron seres muy especiales. Deja los sentimientos negativos a un lado. Que el rencor y el orgullo no te vuelvan ciego como para perder a quien podría ser el amor de tu vida.

Fuente: Tribuna